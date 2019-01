Slovácko - Základní třída zažila jeden velký návrat. Do fotbalové rodiny totiž opět nakoukly kdysi druholigové Kunovice, které na úvod své nové éry remizovaly se Stříbrnicemi.

Ilustrační foto | Foto: Martin Šnajdr

Základní třída skupina A

KUNOVICE - STŘÍBRNICE 1:1 (0:1)

Domácí nastoupili do utkání útočným stylem a vytvořili si územní převahu se spoustou šancí ke vstřelení gólu. Remeš, Balaštík ani R. Černý ale neuspěli, a tak se opět potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš, když v poslední minutě první půle po nedorozumění v domácí obraně otevřel skóre hostující Reinberk. Druhý poločas byl věrnou kopií toho prvního. Domácí zahazovali jednu šanci za druhou, nakonec se jim ale přece jen podařilo vyrovnat. Hosté, kteří hráli od 59. minuty o deseti, se statečně bránili až do 90. minuty. Pak ale napřáhl Baný a ranou pod břevno srovnal na konečných 1:1.

Branky: 90. Baný - 45. Reinberk Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 180. Kunovice: Kulhavý – Lahodný – Fábry (55. L. Černý), Abrhám, Straka – R. Černý (75. Šuranský), Juřík, Střelec (46. Vaněk), Baný – Remeš, Balaštík. Stříbrnice: Výstup – Horák, O. Buchtík, Polášek, Balíček, Gája (87. T. Buchtík), Zmrhal, Pondělek, Sabo, Kovařík, Reinberk (78. Vojáček).

MISTŘICE – SLOVÁCKO-VÁŽANY 1:2 (1:0)

Po několika útočných náznacích ze strany hostí mohly jako první uhodit Mistřice, Bilavčík ale po Huňkově úniku tutovku trestuhodně zahodil. Stejný hráč se ale ještě v první půli přece jen dočkal. Na hranici šestnáctky si zpracoval balon a krásnou střelou trefil přesně levý růžek hostující brány – 1:0. V závěru poločasu mohli hosté vyrovnat, za už překonaného gólmana ale zaskočil na brankové čáře Huňka. Hosté si ale vše vynahradili na začátku druhého poločasu, když Marek Pavlíček během tří minut otočil stav zápasu na 1:2. Ve zbytku utkání se domácí snažili o vyrovnání, to se jim však nepodařilo.

Branky: 40. Bilavčík - 49. a 52. M. Pavlíček. Rozhodčí: Polášek. ŽK: Huňka, Abrhám - Šoustek, R. Pavlíček, Čevora. Diváci: 140. Mistřice: Garba - Huňka, Krupa, Vašek (54. Mikulčík), Jánoš - Abrhám (85. Nesázal), R. Vyoral (76. Trčka), P. Vyoral, Sklenář - Bilavčík,Vávra. Slov.-Vážany: Šoustek - Hlaváček, R. Pavlíček, Bilík (65. Máčala), Gottwald - Machynka, Čevora (85. Oharek), Vaculík, Roubalík - Filípek, M. Pavlíček.

TOPOLNÁ - TUPESY B 7:0 (4:0)

Topolná se netají postupovými ambicemi a do zápasu vlétla jako velká voda. Hosty dlouhé minuty držel nad vodou jen dobrý výkon jejich gólmana. Pak ale vzal odpovědnost do svých rukou hrající trenér a nová posila ze Spytihněvi Petr Polášek a dvěma brankami otevřel skóre. Potom už to byla jen otázka, jaký příděl si hosté odvezou.

Branky: P. Polášek 2, R. Polášek 2, Pavelec 2, Hoferek. Topolná: Sklenář - Huňka, P. Foltýn, M. Stuchlík, Ostrožík - J. Foltýn, Hoferek, P. Polášek, M. Foltýn - R. Polášek, M. Stuchlík. Střídali: Pavlica, Pavelec, Rozsypálek. Trenér: P. Polášek. Tupesy B: Cetkovský – Mikulkčík, B. Polášek, Omelka, Knapp - Hvožďa, P. Polášek, Grebeň, Jánošík, Hanáček, Mikulka. Na střídání: Oslzla, Šimek, Gejdoš, J. Polášek, Holek.

JAROŠOV B - JANKOVICE 3:1 (3:1)

Domácí vletěli do utkání jako velká voda a po čtvrthodině vedli už o dvě branky, když se v obou případech trefil Halík. To ale ještě nebylo ze strany Jarošovských vše, neboť třetí branku přidal parádní ranou ze třiceti metrů Štrunc. V závěru poločasu sice hosté zásluhou vlastního gólu snížili, po změně stran si však domácí výhru pohlídali.

Branky: Halík 2, Štrunc - vlastní. Jarošov B: Kolaja - Halouzka, Magerstein, Mar. Žáček, Hamrlík, T. Indra, Prajza, Štrunc, Halík, Mir. Žáček, Oharek. Střídali: V. Kaštánek, Staroba. Jankovice: T. Bilíček - Bartoň, Zapletal, Ošívka, Silný, Grossert, Puk, D. Bilíček, Šilc, Brázdil, De Pace. Střídali: Čajka, Kiseliovas, Havla.

MEDLOVICE - TRAPLICE B 7:2 (2:1)

Domácí se od začátku zápasu prosazovali kombinační hrou, chybělo jim ale přesnější zakončení. V 19. minutě se sice ujali vedení, ale dlouho se z něj neradovali, neboť Traplice záhy srovnaly z pokutového kopu na 1:1. Ještě do přestávky Medlovičtí opět získali těsný náskok a ve druhém poločase rozpoutali před hostující brankou peklo. Zpřesnili zakončení a nasázeli soupeři dalších pět gólů. Traplice ještě vedle druhého gólu nastřelily břevno.

Branky: Vrtal 2, Gottwald 2, Ryška, Březina, Lukáš Machala - Trávníček, Zich. Medlovice: Černoch - Leoš Machala, Vrtal, Panáček, Kolaja, Mrkůs, Březina, Lukáš Machala, Tichý, Kuchař, Gottwald. Střídali: Ryška, Škodík.

TUČAPY – PODOLÍ 3:3 (1:1)

Utkání se strhlo v parádní přestřelku. Tu načal už v 7. minutě hostující Elfmark, domácí vyrovnali až krátce před přestávkou. Po změně stran hned dvakrát vedli domácí, jenže hosté pokaždé vyrovnali. Za stavu 3:2 se sice zdálo, že domácí budou slavit cenné vítězství, v nastaveném čase jim ale pokazil radost Hezucký.

Branky: 40. Šesták, 57. Osoha, 60. Kovář - 7. Elfmark, 58. Michalec, 90. Hezucký. Diváci: 50. Tučapy: Fryšták - R. Šmít, Zbořil, L. Hrančík, Pat. Spišiak, Bajaja, P. Hrančík, Pav. Spišiak, Šesták, Kovář, Osoha. Střídali: Rožek, Pešl, Malina. Podolí: Masaryk - Blažek, Kolácia, Junaštík, Hezucký, Elfmark, Michalec, Pavlík, Hráček, Dočkal, Vagdál. Střídal: Pípal.

JALUBÍ B - ČÁSTKOV 1:4 (0:3)

Hosté byli po celý zápas lepším týmem a zaslouženě si odvezli všechny body. O své výhře rozhodli už v první půli, kdy si vytvořili tříbrankový náskok.

Branky: Racek - Vašek 2, Brázdil, Řezníček. Jalubí B: Engler - L. Horák, Ingr, Vrábl, Mich. Zapletal - Novák, P. Horák, Hruška, Chvíla - Racek, Gajdorus. Střídali: Slavík, Mar. Zapletal.

Základní třída skupina B

STARÝ HROZENKOV - PODOLÍ B 5:2 (1:0)

Ve velmi nervózním prvním poločase byli hosté zejména v úvodu lepším týmem, své šance však neproměnili, a tak udeřilo v 25. minutě na druhé straně, když Lupták přehodil po dlouhém pasu za obranu vyběhnuvšího brankáře hostí. V úvodu druhého poločasu hosté vyrovnali, od té chvíle ale na hřišti existovalo jen jedno mužstvo. Domácí uzamkli hosty před jejich pokutovým územím a v drtivé desetiminutovce jim nasázeli tři branky. Hosté už pouze v samém závěru snížili na konečných 5:2.

Branky: 25. a 85. Lupták, 58. a 80. Keňo, 75. Blaho - 50. Potomák, 88. Kryštof. Diváci: 65. St. Hrozenkov: Bětík - Vaculík, Biras (30. Kročil), Šotník, R. Michalec - Lebánek, Keňo, Blaho, Breznický - Lupták, Šebeň (45. Hodulík). Podolí B: Mikel - Rathouzský, Haluza, S. Podškubka, Křivák - M. Podškubka, Potomák, Kryštof, Kadlčík - Štauber, Šimek.

SUCHÁ LOZ - ZÁHOROVICE 1:3 (0:2)

Po vyrovnaném úvodu převzali hosté iniciativu a díky proměněnému pokutovému kopu šli do vedení. Domácí si vytvořili dvě vyložené šance, Kliment ani Vítek ale neuspěli a z následného protiútoku nádherně vymetl šibenici Šust – 0:2. Ve druhé půli se snažili domácí se stavem něco udělat, jenže šance Bujáčka s Klimentem zůstaly nevyužity. A tak přišel trest v podobě třetí branky – podruhé v zápase se trefil Šabršula. Domácí alespoň deset minut před koncem zaznamenali čestný úspěch, po krásné akci zmírnil porážku střídající Berka.

Branky: 79. J. Berka - 32. z pen. a 75. Šabršula, 39. Šust. Diváci: 105. Suchá Loz: R. Mahdal - Tomanec, Chovanec, P. Gazdík, M. Mahdal - R. Bradáč, Velecký, P. Mahdal, Kliment - Bujáček, Vítek. Střídali: J. Bradáč, Berka. Záhorovice: Struhelka - Šust, Dufka, Šuránek, Ondrůšek - Gřunděl, Janíček, Polanský, Šabršula - Michalčík, Dvořák.

KOMŇA - BYSTŘICE POD LOPENÍKEM 3:1 (0:0)

Od začátku bylo jasné, kdo je pánem na hřišti. Domácí vletěli na soupeře jako smršť a pouze smůla při proměňování šancí držela Bystřici nad vodou. V úvodní čtvrthodině druhé půle už ale obrana hostí třikrát kapitulovala a bylo rozhodnuto. Šťastný gól na 3:1 už nemohl na zasloužené výhře domácích nic změnit.

Branky: Kala, Machara, Glajch - Koktavý. Komňa: Kovář - Králík, Sochor, Prchlík, Valter, Menšík, Glajch, Lisoněk, Machara, Kala, Kříž. Střídali: Navrátil, Vaverka, Šupák. Bystřice p. L.: J. Hodulík - Novák, Beníček, Velecký, Baný, Matucha, Dornica, Brázda, R. Hodulík, Brezáni, Koktavý.

BORŠICE U BLATNICE B – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES B 1:1(0:0)

Obě mužstva předvedla na začátek sezony docela pohledný fotbal. Hosté měli o něco víc ze hry, ale nedokázali využít své šance. Ve 40. minutě dokonce pohrdli pokutovým kopem, který zahodil střídající Kvapil. Stejný hráč si spravil náladu po hodině hry, kdy otevřel účet zápasu. Inkasovaný gól ale domácí povzbudil a pět minut před koncem zápasu splatil střídající Šimek důvěru trenérovi vyrovnáním na 1:1.

Branky: 85. Šimek - 60. Kvapil. Boršice u Bl.: Kadlček - Žufánek, L. Bartoš (75. Šimek), Pomykal (55. Slinták), P. Zemčík st., Motyčka, R. Kusenda, M. Tureček, B. Tureček, Ondra (63. Gál), Ostrožík. O. N. Ves B: Boček - M. Jurásek, Hlůšek, A. Jurásek, Franěk, Slezák, Hábl, D. Jurásek, Ńěmec, Kusák, Vařecha. Střídali: Polách, Kvapil.

PŘEČKOVICE - STRÁNÍ B 2:2 (1:0)

Domácí se po chybě obrany soupeře ujali už v 10. minutě vedení. Jinak se hrálo hodně vyhecované, bojovné utkání. Hosté po přestávce přidali a R. Zderčík vyrovnal. Konečný výsledek pak určily dvě penalty. Tu první proměnil domácí Ambroz, za hosty srovnával až v poslední minutě Nuzík.

Branky: 10. Nevěřil, 72. z pen. Ambroz - 59. R. Zderčík, 90. z pen. Nuzík. Přečkovice: Boráň - Nevěřil, Skovajsa, Pešek, Sviták, Coufalík, Valíček, Vaňhara, Gottfried, Ambroz, Vyhnálek. Střídal: Londýn. Strání B: Láska - Houšť, Bušo, L. Popelka, Smetana, R. Zderčík, J. Zderčík, Haloda, Málek, Grebík, V. Popelka. Střídali: R. Popelka, Nuzík.

ŽÍTKOVÁ - UHERSKÝ OSTROH B 3:1 (1:1)

V Žítkové se hrál velmi pěkný zápas. Hosté se představili ve velmi dobrém světle, do šancí se ale příliš nedostávali. Domácí se ujali vedení už v 6. minutě, hosté ale ještě do přestávky srovnali krok. Ve druhém poločase rozhodl o výhře domácích dvěma brankami Horváth.

Branky: Horváth 2, M. Bulejko - nehlášeno. Žítková: Mojžíšek – Hodulík (41. Brázda), Guga, Čekan, Krovina – V. Bulejko, R. Hargaš, Repa, Horváth – M. Bulejko M. Šedivý.

RUDICE - KRHOV nehráno

Krhov se odhlásil ze soutěže.