Vlčnov - Podnikatel Zdeněk Zemek zatím své Vlčnovjany nezklamal. Slíbil pomoct fotbalu ve své rodné vesnici, a to také plní. Také jeho zásluhou se v pěti podzimních zápasech objevil v dresu Vlčnova Jan Palinek, který má na svém kontě přes tři stovky ligových startů.

Ještě před Vlčnovem Jan Palinek oblékal dres 1. FC Slovácka C, které hrálo krajskou soutěž. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Byl jsem požádán o pomoc, tak hraji ve Vlčnově. Také není od věci se trošku proběhnout.

Myslím, že tam jsou šikovní kluci a hlavně chtějí nahoru,“ říká bývalý výborný obránce. O přijetí v kabině vypráví tento zkušený fotbalový matador takto: „Přišel jsem tam, každému jsem podal ruku a řekl jsem jim, že je tady nevytrhnu. Zasmáli jsme se a šlo se na plac.“

Bývalí prvoligoví fotbalisté to obvykle v těch nejnižších třídách nemívají vůbec jednoduché. Těsný kontakt s diváky nevylučuje posměšné nadávky a urážky. Jan Palinek je však kliďas a nijak to neprožívá. „Ve Vlčnově jsou fanoušci tak daleko od hřiště, že si možná ani nevšimnou, že tam nějaký Palinek hraje. Diváci jsou diváci a s tímto rizikem tam na to hřiště také jdu.“

Trenér Ivoš Šimčík má pro zvučnou posilu jenom slova chvály. „Nastupuje na postu předstopera a v sestavě s ním jsme zatím neprohráli. Odehrál za nás pět zápasů a dokonce vstřelil čtyři branky. U kluků má také přirozenou autoritu,“ popisuje ve zkratce Palinkovo působení v obci, vyhlášené slavnou Jízdou králů, Šimčík. „Vědělo se, že k nám má přijít a pořád se na něj vyptávali, kdy už se konečně objeví. Já sám jsem s ním předtím moc do styku nepřišel, ale Honza je pohodář a třeba v zápase v Přečkovicích, kde jsme otočili nepříznivý vývoj z 0:4 na 7:4 řekl, že toho ve fotbale zažil už hodně, ale pořád se má co učit. Přislíbil nám pomoct i na jaře, tak uvidíme.“

Stanislav Dufka