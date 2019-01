Staré Město – V květnu oslavila teprve šestnácté narozeniny. Ještě na jaře hrála za juniorku, ale od podzimu má své stálé místo v sestavě prvoligových žen Slovácka.

Alžběta Blažková (vpravo) se ani přes svůj nízký věk Sparty nezalekla. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Jmenuje se Alžběta Blažková, ale pro spoluhráčky i trenérku Jitku Klimkovou je jednoduše Bětka. Má za sebou osm startů ve výběru reprezentační sedmnáctky a v letošním roce poprvé nastoupila i za národní mužstvo do devatenácti let. O uplynulém víkendu si prožila v dresu áčka Slovácka premiéru proti gigantovi ženského fotbalu u nás – Spartě Praha. Porážce 0:2 bohužel nezabránila.

Proti Spartě jste nastoupila na téměř nejdůležitějším postu stoperky. Neměla jste ze zápasu trému?

Za áčko jsem nastoupila potřetí, takže jsem už tak nervózní nebyla. Chtěly jsme vyhrát, ale bohužel se to nepodařilo. Z mojí strany jsem cítila, že mohly být lepší osobní souboje.

Ještě pár minut před koncem to vypadalo na remízu. Zklamání z prohry bylo asi o to větší?

To určitě bylo. Skoro celý zápas držíme bezbrankovou remízu, Spartu jsme k ničemu nepustily, a během posledních pěti minut dostaneme dva góly. Sehrály jsme s nimi hodně vyrovnaný zápas. Zjistila jsem, že se proti nim dá hrát.

Kde jste se vůbec naučila hrát fotbal?

Začala jsem v šesti letech u nás ve Vsetíně. K fotbalu mě přivedl brácha a hrávala jsem většinou s klukama. Ze začátku jsem to brala jenom tak, ze srandy.

Kdy jste začala tento sport brát vážně?

Ve čtrnácti jsem musela s fotbalem skončit u kluků a přijela jsem na Slovácko. Tady jsem viděla, že některé holky jsou i v reprezentaci. Chytlo mě to. Viděla jsem, že bych se do reprezentace mohla dostat také.

Jak reagují vaši kamarádi na to, že hrajete fotbal?

Když jsem před dvěma lety řekla, že hraji fotbal, tak to někteří nechápali, ale teďka už se skoro nikdo nediví. Už se ví, že u nás je několik soutěží v ženském fotbale.

Vašim největším fanouškem jsou asi rodiče. Je to tak?

Největší fanoušek je taťka. Máme to na Slovácko ze Vsetína celkem daleko, ale na většinu našich zápasů jezdí. Po zápase mi řekne, co jsem dělala špatně, ale nijak moc to nehodnotíme.

Co děláte, když zrovna netrénujete a nemáte na programu žádný zápas?

Studuji ve Starém Městě na ekonomce. Když je volno, jedu domů do Vsetína za kamarády. Ale všechno se točí okolo fotbalu.

Jaké máte do budoucna plány? Chcete se věnovat fotbalu?

Chtěla bych se dostat do naší reprezentace. Ale v ženách je to o hodně těžší než v juniorské kategorii.

Očima trenérky Jitky Klimkové Bětka je obrovský talent celého slováckého fotbalu. Když k nám přišla, myslela to s fotbalem naprosto vážně. Už na prvním tréninku nás všechny přesvědčila o svém mimořádném nadání pro fotbal. Je na tom dobře kondičně, hodně jí v jejím růstu pomáhají také reprezentační starty. Uplynulou sezonu naskakovala do áčka a vždycky patřila mezi opory. V tak mladém věku předvádí velice kvalitní výkony. Na hřišti od ní ještě očekávám daleko lepší komunikaci, musí víc mluvit. A ještě jí schází troška víc taktického myšlení.

Stanislav Dufka