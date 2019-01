Region /FOTOGALERIE/ - V I. B třídě skupině B se v derby duelu rozešly Malenovice smírně s Loukami. Lubná si připsala první jarní výhru.

Skupina A

Val. Příkazy - Val. Meziříčí B 2:2 Šenkeřík, Vaculka - Adámek, Gromus, Kelč - Zašová 2:0 Machač J. a L., Zubří - Hor. Lideč 0:0, Prostř. Bečva - Loučka 2:0 Polášek, Petrovič, Hovězí - Vel. Karlovice B 1:0 Kostka Z., Poličná - Choryně 1:2 Zetocha - Hub, Hadvičák L., Podlesí - Val. Polanka 3:1 Blažek R. a P., Varga - Filgas.

1. Zubří 18 11 4 3 30:16 37

2. Kelč 18 11 3 4 46:26 36

3. Podlesí 18 8 7 3 38:24 31

4. Val. Meziříčí B 18 8 7 3 36:30 31

5. Hovězí 18 8 4 6 39:23 28

6. Hor. Lideč 17 8 3 6 32:29 27

7. Poličná 18 8 3 7 33:34 27

8. Choryně 17 7 4 6 30:31 25

9. Prostř. Bečva 17 5 4 8 35:44 19

10. Zašová 18 5 4 9 25:35 19

11. Val. Polanka 16 4 5 7 21:29 17

12. Val. Příkazy 18 4 5 9 29:40 17

13. Vel. Karlovice B 16 3 3 10 26:46 12

14. Loučka 17 3 2 12 26:39 11

Skupina B

TĚŠNOVICE - VALAŠSKÉ KLOBOUKY 5:2 (2:2)

V 16. minutě se lídr soutěže ujal z brejku vedení. Vyrovnávací branky se diváci dočkali o chvíli později. Po rohovém kopu srovnal hlavou Svačina. Zanedlouho šli hosté znovu do vedení, když se nechytatelně trefil Nedavaška. Ihned z protiútoku však Těšnovice znovu dokázaly vyrovnat. Důrazný Štěpáník prošel i přes brankáře a dopravil míč do branky. Druhý poločas se domácí fotbalisté hrající po větru prosadili střelecky. Půl hodiny před koncem zahrával Židlík volný přímý kop a poslal Těšnovice poprvé do vedení. O tři minuty později se Firych probil přes dva obránce a zvýšil na 4:2. Gólovou tečku za atraktivním utkáním udělal opět Firych, který odražený míč po volném přímém kopu poslal nekompromisní střelou do branky. Branky: 64., 85. Firych, 24. Svačina, 39. Štěpánik, 61. Židlík, - 16. Beňo, 38. Nedavaška. Rozhodčí: Kotačka, 230 diváků. Těšnovice: Švec - S. Pochylý, Bláha, Pluhař, Svačina, Štěpaník, Parobek, Židlík, Bartůšek, Veselý, Curych. Střídali: Nehoda, Slámka, M. Pochylý. Val. Klobouky: Slovák - Kozubík, Nevrla, Martínek, Neradil, Valencím, Krahula, Beňo, Ptáček, Nedavaška, Zoubek. Střídali: Novák, Maňas, Švach.

HVOZDNÁ - MÍŠKOVICE 1:2 (0:1)

Hosté vstoupili do zápasu lépe a už po čtvrthodině se radovali z branky. Dobrý vstup měli Míškovičtí i ve druhém poločasu, kdy hned ve třetí minutě navýšil jejich vedení Zapletalík. Hvozdné se podařilo Válkem snížit, ale v závěrečném tlaku byli domácí příliš křečovití, a tak si hosté odvezli tři body. Branky: 73. Válek - 14. Urban, 48. Zapletalík. Rozhodčí: Daněk, 80 diváků. Hvozdná: Elšík - Gajdošík (62. Langr), J. Řihák, Hanzlík, Hradil, P. Juřík (46. M. Sovadina), Pavel, R. Juřík, Tomšů, Odstrčilík, Válek. Míškovice: Hložek - Pospíšil, Javora, Sieklík, Mrázek, Urban, Kubo, Matulík, Plachý, Zapletalík, Stoklasa.

SLAVKOV POD HOSTÝNEM - HOLEŠOV B 1:1 (0:0)

Hosté si v prvním poločase vytvořili mírnou územní převahu, ale domácí obrana pracovala spolehlivě. Po změně stran začal lépe Slavkov, když chybu hostujícího brankáře potrestal Janečka. Když už se zdálo, že domácí získají tři body, vyrovnal po rohovém kopu nikým nehlídaný Veselý, který hlavou rozhodl o dělbě bodů. Branky: 58. Janečka - 78. Veselý. Rozhodčí: Křenek - Kotas, Zapletal, 190 diváků. Slavkov: Valoušek - Kostov, T. Josinek, Krajcar, Balvín, Zd. Sadil, (L. Josinek), Mikulčák, Janečka, Kužel (Symerský), Tureček, Mir. Sadil (Urbánek). Trenér: Mikulčák. Holešov B: Sedláček - Krajcar, M. Přívara, Bejtovský, Truhlář, Novák, Vl. Přívara, Uruba, Jirsa, Chudárek, Veselý. Trenér: Dvorník.

LUBNÁ - ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 2:1 (2:1)

Lubná otevřela účet zápasu Musilem. Štítné se však vzápětí podařilo Tkadlecem srovnat. Těsně před poločasem však vrátil vedení domácím Marek Piškula, který s pomocí teče překonal hostujícího gólmana. Ve druhé půli bylo k vidění spousta nepřesností. Štítná Lubnou zatlačila na její polovinu a hrozila zejména ze standardních situací. Minutu před koncem stálo na straně domácích obrovské štěstí, když Štítná nastřelila břevno. Lubná však jednobrankové vedení udržela a připsala si první tři body v jarní části sezony. Branky: J. Musil, M. Piškula - Tkadlec. Rozhodčí: Nevrla - Jelínek, 100 diváků. Lubná: Blažek - Běťák, A. Piškula, Jirásek, Mynář - Kadlčík, Haloda, M. Piškula, J. Musil - Vysloužil, Jelínek. Střídali: Polišenský, Rybenský, Ančinec.

RUSAVA - SLAVIČÍN B 0:1 (0:0)

Domácí si vypracovali proti mladému týmu hostí několik tutovek. Po půlhodině hry zahodil největší šanci rusavský Regentík. Po změně stran se hra vyrovnala. Obě mužstva nejprve nastřelila břevno. O osudu zápasu se rozhodlo v 65. minutě. Hosté z poloviny hřiště nakopli míč do vápna, po chybě domácího gólmana se dostal k míči Fojtík, jenž rozhodl o třech bodech pro valašský tým. Branka: 65. Fojtík. Rusava: D. Krajcar – K. Vaculík, P. Pavelka, Štefek, M. Vaculík, Zelený, Regentek, Románek, J. Pavelka, Sumec, L. Vaculík (70. Perůtka).

MALENOVICE - LOUKY 1:1 (1:1)

Hned ve čtvrté minutě derby otevřel skóre malenovický Vichorec. Hosté však těsně před odchodem do kabin dokázali srovnat krok. Po chybě Válka se trefil Štěpán. Druhý poločas domácí svého soka téměř nepustili za půlku. Vítězné branky se ale nedočkali, a tak se obě mužstva rozešla smírně. Branky: Vichorec - Štěpán. Rozhodčí: Ruman, 80 diváků. Malenovice: Juráň - Zbranek, Dostálek, Válek, Novák, Kolařík, Brázda, Kostka, Plachý, Vichorec, Piňos. Na střídání: Rak, Bartoň Stružka, Kašík, Švajda, Putna.

FRYŠTÁK - BYLNICE 9:1 (4:0)

Domácí o svém vysokém vítězství rozhodli již v prvním dějství. Jako první rozvlnil síť Josef Křenek. Po půlhodině zvýšil ten samý hráč už na 2:0, a když se zanedlouho trefil Tomáš Křenek, bylo rozhodnuto. Před poločasovým hvizdem stačil završit hattrick Josef Křenek. Po změně stran se nejprve radoval z branky z penalty gólman Sebera a po něm už na 6:0 zvyšoval svou druhou trefou Tomáš Křenek. O čestný úspěch hostů se postaral Šenkeřík. Kanonáda pokračovala i nadále. Do konce střetnutí dal Fryšták ještě tři kousky a pohodlně zvítězil. Branky: Josef Křenek 5, Tomáš Křenek 2, Velikovský, Sebera - Šenkeřík. Rozhodčí: Kneisl - Šebo, Křenek, 80 diváků. Fryšták: Sebera - Matějíček, Dvořák, Adamík, T. Křenek, Hubáček, Velikovský, P. Křenek, Rudolf, Rozum, J. Křenek. Střídali: Doležal, Mikel, Bednařík. Bylnice: Hudeček – Polách, Hořák, Slováček, Hrnčiřík, Tkadlec, Machala, Šenkeřík, Bartozel, Divoš, Hudeček. Střídali: Drobilík, Kosačík.

1. Val. Klobouky 18 12 4 2 45:26 40

2. Slavičín B 18 12 0 6 57:32 36

3. Holešov B 17 10 5 2 38:19 35

4. Těšnovice 17 10 4 3 56:19 34

5. Štítná n. Vl. 18 9 4 5 33:22 31

6. Fryšták 18 8 5 5 51:36 29

7. Louky 18 8 2 8 35:42 26

8. Míškovice 18 7 1 10 23:41 22

9. Hvozdná 18 6 2 10 26:33 20

10. Lubná 17 5 4 8 24:31 19

11. Slavkov p. H. 17 4 4 9 23:41 16

12. Malenovice 17 4 3 10 15:36 15

13. Rusava 17 3 4 10 17:43 13

14. Bylnice 18 1 6 11 25:47 9

Skupina C

KUDLOVICE - JALUBÍ 3:1 (1:1)

Derby hodně ovlivnil silný vítr. V prvním poločase jej měli v zádech domácí, kteří většinu prvního poločasu odehráli na polovině soupeře, ale všechny pokusy bravurně vychytal jalubský gólman. Soupeř hrozil občasnými, ale o to nebezpečnějšími výpady. A hned první z nich skončil už v 6. minutě gólem, kdy se krásně do šibenice trefil Huťka. Domácí odpověděli stejnou mincí až osm minut před přestávkou. Po rohovém kopu z voleje nádherně skóroval Hložný. Ve druhém poločase se očekával tlak hostů s podporou větru, ale byli to domácí, kteří hosty nepustili ani do jediné šance a s přehledem diktovali tempo hry. V 66. minutě proměnil Hložný penaltu, v samém závěru pak ještě zpečetil vítězství Kudlovic po zdařilém úniku Polášek. Branky: 37. a 66. z pen. Hložný, 90. Polášek - 6. Huťka. Kudlovice: Tomaštík - Kraváček, Chmelař (46. P. Bohun), T. Bohun, Kegler, Gabriel (74. Polášek), Baštinec, Maňásek, Cakl, Hložný (76. Večeřa), Vaculík. Jalubí: Večeřa - Jan Kříž, Huťka, Zich, Doseděl, Gajdorus, Bičánek, Dobiáš, Janeček, Jaromír Kříž.

OSTROŽSKÁ LHOTA – KORYČANY 1:3 (1:1)

V utkání o šest bodů fotbalisté Lhoty totálně zklamali a tři body si tak ze souboje mužstev ze spodní poloviny tabulky odvezly Koryčany, které vyhrály na jaře vůbec poprvé. O tom, že se všechny body budou stěhovat na Kroměřížsko, definitivně rozhodl patnáct minut před koncem Mušálek. Jeho střelu z téměř třiceti metrů gólman Lhoty Šicha podcenil, a hosté tak získali rozhodující dvoubrankový náskok, který už kontrolovali do konce zápasu. Branky: 36. M. Zalubil – 29. a 75. Mušálek, 61. Lysko. Rozhodčí. Škubal. ŽK: J. Štergenich – Lysko, Jančík, Samsonek, Hajda. Diváci: 180. Ostr. Lhota: Šicha – Doležal, Hájek, S. Zbořil (70. Žajdlík), Kusák – P. Štergenich (46. Dobeš), Hubík, O. Zalubil, Kuban - F. Zbořil (J. Štergenich), M. Zalubil. Trenér: V. Chaloupka. Koryčany: Vrba – M. Věžník, Marek, Mušálek, Samsonek – K. Věžník, Hochman (80. Hajda), Foltýn, Lysko (88. Novotný) – Koval, Jančík. Trenér: J. Maceja.

HLUK B - ZLÁMANEC 4:0 ( 2:0)

Zasloužené vítězství domácích, kteří po celý zápas kontrolovali hru. Hosté si za celý zápas prakticky nevypracovali žádnou gólovou příležitost. Utkání mělo průměrnou úroveň. Branky: T. Horák, Straka, Miroš, Minařík. Hluk B: Kovařík - Matyáš, R. Chytil, T. Horák, Žajdlík, Janča, Straka, Tinka, Ježek, Minařík, Miroš. Střídali: Šimčík, Klabačka, M. Chytil. Zlámanec: Tureček - Šuranský (80. Vlčnovský), Jirsák, Sadil, Jančar, Abrhám, Řezníček, Šurmánek (65. Duda), Hubáček, Mimránek, Mišurec.

OSVĚTIMANY - UHERSKÝ OSTROH 5:0 (5:0)

Domácí začali dobře a v 6. minutě po brejku nastřelil Drobil tyč branky hostů. To však byla jen předzvěst jejich pozdější zkázy. Na úvodní gól Zapletala sice Ostrožané odpověděli střelou do šibenice, kterou domácí gólman Brázdil vyškrábl na roh, od té chvíle už ale existovalo na hřišti pouze jedno mužstvo. Domácí pak totiž v rozmezí 26 minut přidali další čtyři góly a bylo rozhodnuto. Ze strany hostů stojí za zmínku nastřelené břevno domácí branky ve 28. minutě a neproměněné sólo o deset minut později. Druhý poločas se již dohrával v klidu a ještě výraznějšímu vítězství domácích zabránil vynikající výkon hostujícího brankáře, který vychytal několik tutovek. Branky: 9. Zapletal, 10. A. Blecha, 19. Drobil, 23. a 36. Dobeš. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 100. Osvětimany: V. Brázdil - Zapletal, A. Blecha (46. Hýbl), J. Blecha (83. Trávníček), Drobil, R. Křemeček, Machala, Dobeš, Udržal, L. Křemeček, Říha. Uh. Ostroh: Matuška - Mrkva, Čápek, Zajíček, Nováček, Jurásek, Kunovjánek, Knotek, Durna, Vlk, Jestřabík.

KNĚŽPOLE - SLAVKOV 6:0 (2:0)

Domácí potvrdili roli favorita a svého soupeře přehráli ve všech směrech. Branky: Vávra 2, Hlahůlek 2, Šustr, Kozelek. Kněžpole: Křivánek - Trebartický, Řezník, Palčík, Cingel, Dujka, Hlahůlek, Tomek, Šustr, Coufalík, Vávra. Střídali: P. Hruboš P., Kozelek, Vanda.

STRÁNÍ - BOJKOVICE 4:0 (3:0)

Domácí se rozloučili se starým trávníkem výrazným vítězstvím. Hrací plocha nyní prodělá rekonstrukci a Straňané své zápasy odehrají ve Slavkově a Horním Němčí. Domácí byli v utkání jednoznačně lepším mužstvem a po dvaceti minutách vedli 2:0, když se o obě branky postaral nejlepší hráč na hřišti Frűhauf. Po půlhodině navíc přidal třetí úspěch Vyzváry. Po přestávce se tempo hry zpomalilo, Straňanští si byli vědomi svého dostatečného náskoku, přesto se ještě v závěru zapsal do listiny střelců Stanislav Popelka. Branky: 3. a 19. Frühauf 2, 30. Vyzváry, 83. S. Popelka. Rozhodčí: Pokorák. Strání: A. Popelka - T. Adámek, Janiga, Straňák, Mimochodek (70. Janošík), Kolaja, M. Adámek, Tóth, S. Popelka, Frühauf (88. O. Popelka), Vyzváry. Bojkovice: Koběrský - Michalec, Spáčil, Krč, Pavlík, Mlček, Valíček, Valter, Varga, Varga, Hanke (80. Zýka), Prachař.

ZLECHOV - BÁNOV 1:3 (1:3)

Hosté se postarali o překvapení kola, když si ze Zlechova odvezli všechny body. Začátek sice patřil domácím, které už v 10. minutě poslal do vedení Slavík a kteří měli ještě další šance k navýšení náskoku, hostující gólman své spoluhráče podržel. Hosté ale díky dvěma rychlým zásahům Machalíka s Mahdalem zápas otočili, v závěru půle pak přidal třetí branku Zálešák. Po přestávce se domácí proti silnému větru sice snažili o zvrat, ale nevypracovali si ani jednu vyloženou šanci, a potvrdili tak pravidlo, že se jim v domácím prostředí nehraje nejlíp. Branky: Slavík - Machalík, Mahdal, Zálešák. Zlechov: Vendel - Machala, Kedra, Ondříšek, Smolek - Tománek, Zajíc, Ondrůšek, Šebák (55. Bureš) - Kremr (75. Kalmus), Slavík. Bánov: T. Polanský - L. Polanský (60. Holderik), L. Mahdal, Guryča, Hrnčíř, Mahdalíček, Vasiljevič, Machalík, Pavlíček (Kumpa), Zálešák, P. Mahdal.

1. Kněžpole 18 17 1 0 63:13 52

2. Osvětimany 17 13 1 3 59:18 40

3. Zlechov 18 8 6 4 38:26 30

4. Hluk B 18 8 4 6 34:30 28

5. Zlámanec 17 6 6 5 37:30 24

6. Bojkovice 18 7 3 8 24:29 24

7. Slavkov 18 7 3 8 24:36 24

8. Kudlovice 17 6 5 6 25:21 23

9. Strání 18 5 6 7 25:29 21

10. Koryčany 18 5 5 8 31:41 20

11. Jalubí 18 4 6 8 23:41 18

12. Bánov 18 4 2 12 20:42 14

13. Ostr. Lhota 18 3 4 11 28:51 13

14. Uh. Ostroh 17 3 4 10 15:39 13

