Ostrožská Nová Ves - Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi figurují po podzimu až na 13. místě krajského přeboru a jejich jediným cílem tak před jarními odvetami nemůže být nic jiného než záchrana.

Libor Soldán | Foto: archiv

„Podle umístění celků ze Zlínska v divizi to vypadá, že by od nás mohly padat tři až čtyři celky, takže pokud se zachráníme, budu spokojený,“ přitakává trenér Libor Soldán.

Novoveský celek však nečeká lehký úkol. Mužstvo totiž opustila pětice hráčů, posila zatím dorazila jediná. „Skončili u nás oba hráči ze Slovenska - Makara a gólman Kucharovič - a hostování skončilo Blažkovi, Šustrovi a Klvaňovi,“ vypočítává ztráty Soldán, který zatím v kádru přivítal jednoho nového hráče.

Bronislav Šálek, který se vrací z působení v Rakousku, by však měl patřit k oporám mužstva. „Je to kreativní, ale také důrazný fotbalista, který nerad prohrává,“ charakterizuje novou tvář kouč, podle kterého Šálek umí gól vstřelit i připravit. Žádné další velké změny u štěrkových jezer neplánují. „Možná ještě někdo přijde, teď však není nic aktuální,“ říká Soldán.

Před druhou polovinou soutěže se v O. N. Vsi budou snažit zlepšit především defenzivu. „Hráčům vtloukám do hlavy, že v určitých situacích není ostuda zakopnout balon co nejdál. Pak je čas zformovat obranu a připravit se na útok soupeře. My se všechno snažíme řešit fotbalově, což je někdy na škodu. Snažíme se, aby kluci uměli rozpoznat, kdy si mohou dovolit kreativní řešení a kdy je lepší odpálit do bezpečí,“ vysvětluje své záměry Libor Soldán. „Věřím, že se nám na jaře bude dařit, a že co nejdřív unikneme ze sestupového pásma,“ dodal bývalý výborný prvoligový fotbalista.

Novovesané se na jarní část připravují výhradně v domácích podmínkách, na žádné soustředění se nechystají. „Trénujeme třikrát týdně plus zápas,“ přiblížil trenér. Mužstvo se účastní zimního turnaje Janáček Cup v Uherském Brodě. O víkendu se radovalo ze své druhé výhry, když přestřílelo Velkou nad Veličkou 3:2. Předtím O. N. Ves vysoko prohrála s Uherským Brodem (0:5), remizovala s Hlukem (2:2), podlehla Dolnímu Němčí (1:3) a jednoznačně přehrála Újezdec (3:0).