Uherské Hradiště - V posledním roce neprožil kapitán Slovácka Pavel Němčický zrovna nejveselejší období. Loni fotbalisté z Uherského Hradiště sestoupili z první ligy, letos si zase v posledním kole nechali Příbramí sebrat postup.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Co je větší zklamání? „Určitě dnešní výsledek! Loni se náš sestup dal očekávat. Po výborném podzimu se nám na jaře v druhé lize zoufale nedařilo, začali jsme prohrou v Sokolově a bohužel prohrou také skončili,“ litoval zkušený obránce.

Kapitán Slovácka zažil za jediný rok tři trenéry. Pavla Maluru, Leoše Kalvodu a v posledních čtyřech zápasech koučoval mužstvo Jiří Dekař. Měly tyto časté změny vliv na hru mužstva? Němčický rošády hodnotil víc než opatrně. „To je spíš otázka na vedení klubu. Já jsem jenom hráč a jsem tu od toho, abych hrál fotbal, a ne abych komentoval změny trenérů,“ uvedl.

Smutek byl patrný rovněž na Pavlu Šultesovi. S hlavou dolů a s vyzutými kopačkami v pravé ruce se pomalu šoural do kabiny domácích. Na žádost o zhodnocení zápasu se ale zachoval jako pravý profesionál – neodmítl. Ovšem jenom těžce hledal slova.

„Nevím, co bych vám řekl. Pro mě je to obrovské zklamání. Myslím ale, že jsme si boj o ligu určitě neprohráli dneska. Bodovat jsme měli už několik kol dozadu. Vlastně všechny domácí nerozhodné výsledky rozhodly o ztrátě našich bodů. Měli jsme vyhrát i v Čáslavi, kde jsme zahodili několik gólových šancí,“ žehral Pavel Šultes.

Zatímco domácí hráči posedávali na trávníku smutně s hlavami v dlaních na opačné straně se slavil postup mezi českou fotbalovou elitu. Nejstarší hráč na trávníku - devětatřicetiletý obránce Příbrami Marcel Mácha, se po utkání usmíval na všechny světové strany.

„Byly to ale nervy, nechtěli jsme to nechávat na poslední kolo, ale o to je radost z postupu zase daleko větší,“ radoval se. „Minulý zápas jsme trošku zaváhali doma s Ústím a tady jsme si přijeli napravit reputaci a spoléhat na výhru Jihlavy. Všechno se to podařilo dokonale. Musím ale přiznat, že ze začátku zápasu jsme měli namále. Domácí měli asi dvě tutové šance na vedení. Zaplať pán bůh je neproměnili,“ pochvaloval si příbramský matador.

Pokud bude Marcel Mácha nastupovat v dresu Příbrami i na podzim, stane se tak pravděpodobně nejstarším hráčem v naší nejvyšší soutěži. Neunavil ho ještě vrcholový fotbal?

„Určitě ne. Chuť mám pořád. Ale jestli budu hrát i na podzim, tak to je spíš otázka pro naše trenéry,“ prohlásil obránce, který patří k inventáři Marily.

Stanislav Dufka