Šanci na dohrání alespoň jedné soutěže přitom vidí v okresním poháru.

„Zde jsme se již na podzim dostali až do čtvrtfinálové fáze. Sice nic nařizovat nebudeme, ale pokud vše půjde dobře, osmička nejúspěšnějších klubů bude mít zájem a bude umožněn sport ve větších skupinkách, můžeme udělit alespoň jeden pohár pro vítěze. V praxi to znamená odehrání sedmi zápasů ve třech víkendech. Někdy v červnovém termínu,“ dívá se do kalendáře šéf kopané na Uherskohradišťsku.

Na okresním svazu si hrají s myšlenkou uspořádat doplňkových soutěží formou turnajů.

„Je to pracovní verze. Rozdělili bychom náš okres na menší území – třeba z okolí řeky Moravy či Juřinky - a zde pomohli s organizací klání čtyř až šesti klubů. Minimálně tím, že bychom bezplatně zajistili sudí. Dobře víme, že sport na vesnicích určuje právě fotbal a tím bychom pomohli lidem se opět pozvolna dostat do běžného života,“ pousmál se Miko.

A bude mít současná situace dopad na ekonomiku fotbalového svazu na Kroměřížsku?

„Nějaké jsou, ale spíše jen spojená s běžným provozem svazu. Protože naše kanceláře jsou v obecním nájmu, pokusíme se s městem vyjednat nějaké slevy či odpuštění,“ netají se předseda.

„Nejasná je situace co se titulárních sponzorů soutěže týče, kde nám platí po odehrání sezony. V případě Jarošovského pivovaru to je čtyřicet tisíc korun. Uvidíme, jak vše dopadne,“ pousmál se František Miko.