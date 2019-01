Spytihněv, Uherský Brod - Radost z vítězství ve zlínském krajském fotbalovém přeboru vystřídalo zklamání. Takové pocity v těchto dnech zažívají hráči Slovácké Sparty Spytihněv, kteří v příštím ročníku z ekonomických důvodů nebudou hrát divizní soutěž.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Místo nich se do vyšší soutěže podívá druhý Uherský Brod, jenž měl na konci ročníku stejně bodů jako první Spytihněv.

Nepříjemnou zprávu, že klub nepřijme postup do divize, oznámilo vedení hráčům Spytihněvi po pátečním zasedání výboru. „Jsem z toho smutný, protože divizi jsme hrát chtěli,“ pravil spytihněvský kouč Ladislav Soviš. „Bohužel se nám nepodařilo sehnat sponzora, který by nám dal potřebný finanční obnos, abychom byli schopni pokrýt náklady na vyšší soutěž,“ vysvětlil. „S nějakými firmami máme sice naplánovány na červenec a srpen schůzky, ale bojíme se, že když to nevyjde, tak bychom pak měli problémy již v rozjetém ročníku. Proto raději budeme hrát krajskou soutěž a pokusíme se ji vyhrát v další sezoně,“ pravil Soviš.

Postup tak nečekaně spadl do klína druhému Uherskému Brodu, který je připraven uhradit poplatek 100 tisíc korun za postup mimo pořadí. „Nabídku svazu jsme přijali s otevřenou náručí, protože hrát divizi bylo naším sportovním cílem,“ přiznal předseda klubu Josef Hamšík.

„Soupeř ze Spytihněvi nepřijal postup i kvůli malé mládežnické základně,“ je přesvědčen Hamšík, jenž zatím otázku navýšení rozpočtu spojenou s vyšší soutěží neřeší. „Samozřejmě další sponzory hledáme, ale pokud budeme hrát třeba ve skupině se Slováckem B, Zlínem B, Napajedly nebo Viktorkou Otrokovice, tak se náklady ani moc nezvýší,“ je přesvědčen Hamšík.

Tým ze Slovácka, který vedl trenér Zdeněk Šebesta, se do divizní soutěže vrací po pětileté odmlce. „Nevíme, co od ní máme čekat. Ale postup je dobrý i z hlediska naší mládeže. Dorostenci budou mít alespoň větší motivaci se do prvního týmu probojovat,“ míní Hamšík.

(šim)