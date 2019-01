Jablonec - Také ve druhém podzimním kole první ligy fotbalisté Slovácka vyšli naprázdno. I v Jablonci totiž prohráli 2:3, ačkoliv opět předvedli nadstandardní výkon, který snesl velmi přísná měřítka.

Jablonec po dramatickém průběhu porazil nováčka ze Slovácka 3:2 . | Foto: DENÍK/Jan Škvára

Slovácko se přitom mohlo po právu zlobit i na sudího Patáka, který v klíčových situacích jednoznačně stranil Severočechům.

JABLONEC – SLOVÁCKO 3:2 (2:1)

Slovácko prohrálo podruhé v řadě 2:3, je bez bodu, ale vzhledem k tomu, co předvádí, je to až trochu nespravedlivé…

V Jablonci se hosté ujali vedení v 10. minutě, kdy si Švancara ťukl míč s útočným partnerem Chmelíčkem, po jeho zpětné přihrávce parádně přelstil vyběhnuvšího brankáře Špita a dokázal i doklepnout před dobíhajícími obránci.

Vyrovnání přišlo hned za pět minut. Po špatném odkopu Šimáčka zasáhl na hranici pokutového území Valenta Drska a Pavlík bezpečně proměnil nařízenou penaltu – 1:1.

V 41. min. jablonecký Lafata atakoval brankáře Filipka, ten neudržel míč, který Drsek poslal Vošahlíkovi, a ten zakončil na 2:1.

V 55. minutě mohl Jablonec zvýšit, po rozebrání obrany Slovácka měl na noze gól Kovařík, avšak Filipko byl proti. A z protiútoku hosté vyrovnali na 2:2. Postaral se o to Chmelíček po přihrávce Švancary.

Čtvrt hodiny před koncem si však obrana hostů nepohlídala všudybyla Drska, jenž naskočil na Haurdičův roh a vstřelil rozhodující gól – 3:2.

Slovácko již nevyrovnalo, ačkoli k tomu mělo v závěru blízko. Nejprve rozhodčí Paták nepotrestal v 80. min. Loučkovo zatažení za dres Perůtky penaltou. O tři minuty později Švancara obešel i brankáře Špita, z úhlu zakončoval do prázdné branky, nicméně vracející se kapitán Jablonce Pavlík zachránil svůj tým na brankové čáře.

„Jsem zklamaný. Přijeli jsme bodovat a vracíme se s prázdnou. Mrzí mě zejména neproměněná šance Petra Švancary v samotném závěru. Útočník jeho kvalit by měl s podobnými příležitostmi naložit mnohem lépe. Bod za remízu by byl spravedlivý pro obě strany,“ uvedl trenér Slovácka Josef Mazura.

S tím souhlasil i jeho protějšek. „Stálo při nás štěstí. Slovácko předvedlo velmi kvalitní výkon. Do utkání jsme vstoupili špatně, pak jsme sice skóre otočili, ale opět jsme si nechali dát po naší chybě vyrovnávací gól. Ani po třetí brance jsme nedohráli zápas podle mých představ a až do konce jsme se potýkali s útočnou dvojicí Švancara – Chmelíček, která naši obranu několikrát dostala do úzkých,“ vypozoroval jablonecký kouč František Komňacký.

Branky: 15. Pavlík z pen., 41. Vošahlík, 75. Drsek – 10. Švancara, 55. Chmelíček. Rozhodčí: Paták 4 – Novák, Gallo. ŽK: Švancara, Cleber. Diváci: 3380.

Jablonec: Špit 3 – Zábojník 2, Huber 3, Drsek 1, Jablonský 3 (90. Eliáš) – Haurdič 2, Pavlík 2, Loučka 3, Kovařík 3 (64. Michálek 3) – Lafata 3, Vošahlík 2 (75. Vukovič). Trenér Komňacký. Slovácko: Filipko 3 – Randa 3, Formánek 3, Šimáček 3, Urbánek 3 – Fujerik 3 (84. Racko), V. Valenta 2 (64. Perůtka 3), Abrahám 2, Cleber 2 – Chmelíček 2 (73. Ondřejka), Švancara 1. Trenér Mazura.

(jsj)

