Uherské Hradiště - Fotbalisty 1. FC Slovácko dnes čeká odveta čtvrtfinále Poháru ČMFS. Do Ostravy si povezou jednobrankový náskok, který jim v úvodním duelu zajistil až v nastaveném čase Aleš Chmelíček, který zachoval ocelové nervy a proměnil penaltu.

Záložníci Cleber (vpravo) a František Rajtoral budou možná i dnes svádět souboje o míč, trenér Karel Večeřa to však již z lavičky ostravského Baníku pozorovat nebude. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

„Stále však platí, že favoritem je Baník,“ říká hradišťský trenér Josef Mazura.

„Baníček“ se ovšem momentálně zmítá v krizi, která na začátku týdne vyvrcholila vyhazovem trenéra Večeři. Toho nahradil Verner Lička, který zároveň zůstává generálním manažerem klubu.

„Cílem bylo dát mužstvu před zápasem roku proti Slovácku nový impulz,“ nechal se slyšet Lička. „Je to hra s časem, do utkání zbývá jen pár hodin. Z odborné stránky se nedají čekat žádné velké změny, spíše musíme prozkoumat atmosféru v kabině, celkově to bude spíše o psychickém stavu,“ doplnil nový kouč Baníku. V Ostravě nechtějí nic ponechat náhodě, a proto před duelem vyrazili na dvoudenní soustředění.

Že soupeř udělá pro postup maximum, s tím je trenér Slovácka Josef Mazura smířený. „Pohár je pro ně poslední šance, jak zachránit nepovedenou sezonu. Pro nás je škoda, že ty změny přišly teď. Nový trenér se bude chtít ukázat, hráči jakbysmet,“ poznamenal zkušený lodivod.

Podle Mazury je Baník i přes jednogólové manko stále favoritem na postup. „Mají kvalitní mužstvo, které je velmi silné v kombinaci, což ostatně potvrdili i u nás. Viděl jsem je v několika zápasech, hráli dobře, ale nedávali góly, a neměli tak výsledky.“

Co bude muset jeho tým udělat, aby postoupil mezi nejlepší čtyři týmy? „Rozhodně si nemůžeme dovolit hrát na 0:0, to by byla sebevražda. Musíme se snažit hrát aktivně, vepředu podržet balon. Baník určitě bude hrát útočně, mohla by se tam objevit okénka pro naše brejky,“ naznačil Mazura možný recept na úspěch.

Na Bazalech se bude muset obejít bez zraněného dua Fujerik, Jurjič. Prvně jmenovaný si v sobotním duelu s Mostem pohmoždil kotník. „Když to půjde dobře, tak by možná mohl stihnout sobotní utkání na Spartě. Jurkič bude mimo ještě tak čtrnáct dní, trápí jej následky zlomené kůstky v klenbě nohy,“ vysvětlil kouč Slovácka, který už naopak bude moci počítat s Chmelíčkem, jenž se vrací po „karetní“ pauze. „Hrát bude moct i Formánek, jehož trest se na pohár nevztahuje,“ doplnil Josef Mazura další dobrou zprávu.

Předpokládaná sestava Slovácka: Filipko - Randa, Němčický, Formánek, Kubáň - Kazár, Kordula, Stýskala, Cleber - Chmelíček, Sládek.

Michal Sladký, Aleš Uher