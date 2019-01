Uherské Hradiště - Na jaře vede jako kapitán fotbalisty Slovácka René Formánek. Po třech bezbrankových remízách se společně s mužstvem konečně dočkal vítězství. Navíc v zápase, kde to málokdo očekával. V prvním čtvrtfinálovém duelu Poháru ČMFS domácí výběr šťastně skolil ostravský Baník.

Na jaře jste vedl jako kapitán mužstvo bez jediné prohry už v šestém zápase..

No, máte pravdu. A musím říct: jen tak dále. (směje se) Těch nul není nikdy dost. Tím myslím v naší obranné činnosti.

Bylo utkání s Baníkem jiné než ostatní druholigové zápasy?

Tak určitě. Baník hrál hodně takticky a snažil se více kombinovat. Má v mužstvu spoustu kvalitních a tvořivých fotbalistů. Nám to vzadu prvních dvacet minut trošku „haprovalo“, ale potom jsme se srovnali a Ostravu jsme do ničeho nepustili.

Jakou vám naordinoval trenér Mazura před zápasem taktiku? Chtěli jste znovu hrát především vzadu na nulu?

Počítali jsme s tím, že Baník bude tvořit hru a my budeme chodit do brejků. Škoda, že jsme některou z akcí nezakončili dřív, ale i branka z devadesáté minuty se počítá.

Kdo vás nejvíc zlobil v útoku Baníku?

Lukeš se Zeherem se výborně doplňovali, od nich hrozilo největší nebezpečí ze strany Ostravy.

Ve druhém poločase jste měl poměrně ostrou diskusi s rozhodčím. Co jste si vysvětlovali?

Já jsem nediskutoval. Jenom jsem chtěl rozhodčímu připomenout neodpískal jasný faul na Clebera. Vzápětí tam byl běžný souboj Kordyho (Michala Korduly – pozn. aut.), který rozhodčí posoudil na žlutou kartu. To se mnizdálo docela přísné, tak jsem to chtěl rozhodčímu vysvětlit.

Zatím máte za sebou jenom půlku pohárového duelu. Co musíte udělat pro to, aby i odveta vyšla podle vašich představ a postoupili jste?

Do Ostravy si sice povezeme jednogólový náskok, tam to ale určitě bude o něčem jiném. Baník bude muset tvořit hru a já čekám úplně jiné utkání. Uvidíme, jak to dopadne…

Výhra s Baníkem by vás asi měla povzbudit do sobotního druholigového duelu proti Vítkovicím…

Doufám, že nás povzbudí. Škoda, že dnešní výsledek nemůžeme vyměnit za zápas proti Třinci. To by nám pomohlo daleko víc.

