Ve druhém kole se Hlučané v sobotu 18. září střetnou v domácí sportovní hale s Kopřivnicí. Duel se Severomaravyny začíná ve 20 hodin.

Souboj v Opavě se pro výrazně oslabený Slovácký tým dlouho vyvíjel příznivě. Hosté v něm vedli 1:0 a ještě na začátku sedmačtyřicáté minuty dokonce 5:1. Závěr střetnutí ale nezvládli. Domácí v osmapadesáté minutě Sovou otočili stav na 6:5. Jednašedesát sekund před koncem sice Duda v přesilovce vyrovnal na 6:6, ovšem v 5. minutě prodloužení Kocur po dorážce zajistil Opavě výhru.

,,Protože nám chyběla spousta hráčů ze základní sestavy, tak už před zápasem jsme věděli, že náš výkon nebude dneska florbalový. Mužstvo však do poloviny zápasu dodržovalo taktické pokyny. Domácí měli do té doby problém přejít do našeho obranného pásma. Ve zbytku střetnutí nám však došly síly a v posledních deseti minutách jsme se trápili. Bojovali jsme ovšem až do konce duelu a získali jsme v něm alespoň bod,“ konstatoval po utkání kouč Hluku David Vlachopulos.

OPAVA – SPARTAK HLUK 7:6 (1:1, 0:3, 5:2, - 1:0) v prodloužení

Branky Hluku: Duda 4, Šimíček, Bartoš.

Hluk: Hauerland – Rochovanský, Pavel Krchňáček, Vlachopulos, Duda, Petlan, Kelíšek, Bartoš, Šimíček, Štěrba, Jílek, Cileč