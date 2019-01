Vítězi letošního ročníku Mol Cupu jsou fotbalisté Fastavu Zlín. Prvoligový tým ve finále hraném na olomouckém Andrově stadionu porazil brankou Roberta Bartolomea z 20. minuty Opavu 1:0 a kromě trofeje se raduje z postupu do prestižní Evropské ligy.

ŘEKLI PO UTKÁNÍ

Roman Skuhravý, trenér Opavy: Dnes nemá smysl bavit o nějaké o fotbalovosti, bolesti a těchto věcech. Byl to velký zápas pro oba. My jsme nehráli, jak jsme zvyklí. Hodně nepřesností v ofenzivě, hře křídel, což bylo pro naší hru problém. Jestli nás měl někdo porazit, jsme rád, že to byl Zlín s trenérem Páníkem, ke kterému mám respekt. Je to menší náplast.Prohra bolí, jsme hodně smutní, byli jsme vrcholu hodně blízko, ale fotbal je někdy krutý. V závěru jsme ale už neměli sílu na obrat, tahali jsme to z posledního. Alespoň se máme kam posouvat.

Potyčka mezi fanoušky Zlína a Opavy po finále před Androvým stadionem v Olomouci

SFC OPAVA - FASTAV ZLÍN 0:1 (0:1)

Branka: 20. Bartolomeu. Rozhodčí: Příhoda – Moláček, Dobrovolný. ŽK: Smola - Hnaníček, Kopečný, Bartolomeu, Janíček. Diváci: 11 219.

Opava: Fendrich – Simerský, Radić (56. Jursa), Simerský – Hrabina, Schaffartzik, Janetzký, Čelůstka (73. Pospěch) – Smola, Kuzmanovič (61. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.

Fastav Zlín: Dostál – Kopečný, Jugas, Gajič, Matějov – Vukadinovič (86. Fantiš), Traore, Hnaníček (77. Janíček), Bartolomeu – Holík, Beauguel. Trenér: Bohumil Pánik.

Zápas jsme sledovali ON-LINE:

První poločas

5. minuta - 0:0: O první střelu na bránu Opavy se postaral zlínský Bartolomeu. Jeho pokus z hranice velkého vápna ale šel vedle. Oba celky hrají opatrně, především ve středu hřiště.

10. minuta - 0:0: prozatím největší šance utkání. Z 20 metrů prověřil tvrdou střelou gólmana hostí Hnaníček, z bezprostřední dorážky nebyl úspěšný Holík. Následný roh Opava odvrátila.

20. minuta - GÓÓÓL - 0:1: Zlín jde do vedení. Po velmi nervózním úvodu jdou do vedení ševci. Do velkého vápna se s míčem dostal Robert Bartolomeu, schovanou střelou přes obránce z dvanácti metrů k pravé tyči překonal gólmana Fendricha.

25. minuta - 0:1: největší šance Opavy. Po závaru před brankou Zlína pálil z 11 metrů nehlídaný Simerský, jeho střelu vytáhl gólman Dostál konečky prstů nad!

35. minuta - 0:1: další šance Opavy na vyrovnání. Na malém vápně zakončoval, nebo spíše nahrával ve vyložené šanci pod sebe Smola. Na druhé straně zazdili přečíslení dva na jednoho Bartolomeu s Holíkem…

Konec prvního poločasu.

Začal 2. poločas. Oba celky hrají ve stejné sestavě, v jaké utkání zahájily.

60. minuta: pěkný pas za obranu Beauguela nezpracoval ideálně, stejně jako následná střela Holíka nijak pořádně neprověřila gólmana Opavy. V další šanci se po centru Vukadinoviče dostal Bartolomeu, ale míč směřující na jeho hlavu mu sebral obránce Slezanů.

72. minuta - 0:1: na rohový kop Bartolomea si nejvýše vyskočil Gaič, ale jeho hlavička nebyla důrazná a hlavně přesná…

77. minuta - 0:1: to je škoda! Robert Bartolomeu je při chuti, ovšem jeho rána z 25 metrů jen rozezvučela břevno opavské branky. Stejný kousek ale z velkého vápna se podařil Gajičovi. Po další nastřelené konstrukci se jen nevěřícně drží za hlavu.

81. minuta - 0:1: o zpestření a přerušení finálového zápasu se postaral jeden z opavských fanoušků, který vběhl nahý na hřiště. Během chvilky jej ale zpacifikovali pořadatelé.

83. minuta - 0:1: obrovská šance Opavy na vyrovnání, ale střídající Jurečka se z malého vápna neprosadil.

88. minuta - 0:1: Opava již hraje vabank, útočí, ale Zlín se zatím pozorně brání.

90. minuta - 0:1: jedna z posledních šancí. Opavský Zapalač ale mířil vedle. Nastavují se 4 minuty.

94. minuta - 0:1: Jugas dostal červenou kartu. Konec zápasu, Zlín vyhrál.

Předzápasová fakta a sestavy

