Celek z Uherského Hradiště na hlavním stadionu Miroslava Valenty udolal před téměř čtyřmi stovkami diváků bojovného soupeře 2:0 a vykročil se předsezonním cílem, a tím je třetí místo a účast v předkole Ligy mistryň.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli, ale nebylo to vůbec jednoduché,“ přiznává trenér Slovácka Petr Bláha.

Moravanky si hlavně v prvním poločase vytvořily převahu, a také několik velkých šancí, gól ale nedaly. Největší příležitosti zazdila nepřesná Waltrová, v síti neskončila ani střela Krejčířové.

„Kdybychom v prvním poločase proměnili alespoň jednu příležitost, utkání by vypadalo jinak,“ je přesvědčený Bláha.

Po úvodní části nebyl spokojený s nerozhodným bezbrankovým výsledkem ani výkonem domácího družstva.

„Bohužel jsme se přizpůsobili hře soupeřek, z naší strany to bylo vlažné a málo bojovné,“ uvedl kouč Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště měl i po přestávce více šancí ke skórování, ale finální fáze a koncovka dál drhla. Aktivní Dubcová, která se do Slovácka vrátila po dvou letech, z úhlu orazítkovala břevno, po rohu zase Waltrová nedotlačila míč do sítě.

Pak dvakrát střílela Dubcová, ale brankářka Pražanek Kubíková dál držela čisté konto.

Rozhodující momenty přišly až v závěrečné desetiminutovce. Trvalou převahu přetavila ve vedoucí gól Krejčířová, která se prosadila hlavou po rohu Dubcové.

Triumf Slovácka následně završila Janků. Ke zkušené obránkyni propadl míč po dalším rohovém kopu a pohotová hráčka jej nadvakrát dostala za brankovou čáru.

„Za mě je plus, že jsme utkání rozhodly po standardních situacích, ale góly musíme dávat i ze hry,“ ví Bláha.

Zatímco defenziva Slovácka fungovala spolehlivě, směrem dopředu to bylo horší. „Celé utkání jsme se trápili. Nemohli jsme překonat obranný blok Dukly a pořádně se prosadit,“ ví dobře.

Favoritovi nakonec pomohla i Michaela Dubcová. Česká reprezentantka se do Slovácka vrátila po dvou letech, naposledy působila v italském Sassuolu.

„Pro nás je to velký plus. Míša je výborná fotbalistka a já jsem velmi rád, že jim mám v týmu. Dneska to dokázala i na hřišti. Podržela spoustu míčů, měla rozehrávku. Za mě velká spokojenost s jejím výkonem,“ chválil letní posilu Bláha.

Další dvě nové tváře zůstaly ještě na tribuně. Celek z Uherského Hradiště znovu angažoval dvě Američanky. Už v příštím zápase by měly bílý dres navléknout Brianna Blethenová a Susanna Friedrichsová. Zahraniční akvizice by Moravankám měly pomoct k třetímu týmu.

„Právě tato pozice zaručuje předkolo Ligy mistryň. Musíme to nějak zvládnout,“ ví Bláha.

Letošní premiéru proti Dukle provázela sváteční atmosféra. Zápas ligy žen se znovu hrál na Městském stadionu Miroslava Valenty, do hlediště zavítaly téměř čtyři stovky fanoušků.

„Pro nás je vždycky svátek hrát na tomto stadionu,“ přiznává Bláha.

„Musíme poděkovat lidem z vedení, že nám to zase umožnili. Je radost tady hrát. Hřiště je fantastické, přišli lidé, kteří nás podpořili,“ dodal.

1. liga žen, 1. kolo -

1.FC Slovácko – FK Dukla Praha 2:0 (0:0)

Branky: 80. Nela Krejčířová, 87. Kristýna Janků

Rozhodčí: Vévodová Hanáková, Žáková (Boček)

Žluté karty: Ajazi, Houbová, Dudová (všechny Dukla)

Diváci: 362

Slovácko: Růžičková – Krejčířová, Jelínková, Holá, Janků, Janíková, Furiková (62. Příkaská), Molková (56. Vaášková), Dubcová, Dvořáková (62. Polášková), Waltrová (77. Pěčková). Trenér: Bláha.