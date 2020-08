Jednadvacetiletá rodačka z Poličné ale nezamířila do Sparty ani ke konkurenční Slavii, odkud na Apeninský poloostrov zamířila, přednost dostal mateřský oddíl.

Dubcová se po dvou letech vrátila do Slovácka, kterému chce v nejvyšší ženské soutěži pomoct ke třetímu místu a k účasti v předkole Ligy mistryň.

„Zjistila jsem, že život v cizině není úplně pro mě. Chybělo mi Slovácko, tréninky, všechno tady kolem, tak jsme se rozhodla pro návrat a určitě toho nelituji,“ prohlásila sympatická hráčka.

Nabízeli mi smlouvu

V minulé sezoně ženské Serie A nastoupila k dvanácti zápasům a připsala si jednu trefu.

„Angažmá v Itálii mi dalo hodně. Vnímám to pozitivně,“ cítí Dubcová. „Získala jsem obrovské životní i fotbalové zkušenosti. Zjistila jsem, jak to venku chodí, že je tam fotbal rychlejší a tvrdší. Musela jsem se přizpůsobit tempu,“ líčí.

I když bude na působení v Sassuolu ráda vzpomínat, táhlo jí to domů. Pandemie koronaviru ale s jejím návratem na Moravu nesouvisí.

„To ne. Nabízeli mi smlouvu, ale já byla předem rozhodnutá, že chci domů. Je to čistě moje osobní rozhodnutí,“ přiznává.

Zatímco na jih Evropy se vydala společně s dvojčetem Kamilou, domů už se vrátila sama.

„Sestra ještě domů nechtěla, lákalo jí to zůstat v zahraničí a uvidíme, jak se jí tam bude tuto sezonu dařit a líbit,“ uvedla Michaela Dubcová.

I když se o šikovnou reprezentantku zajímaly i jiné české kluby, rodačka z Poličné jinou variantu než comeback do Slovácka nezvažovala. „Pro mě nemělo smysl jít do Slavie nebo Sparty,“ říká.

Bylo lehké si zvyknout

Rodačka z Valašska bydlí v Poličné, odkud pravidelně dojíždí do Uherského Hradiště.

„Někdy přespávám na penzionu,“ hlásí studentka ostravské vysoké školy.

Na spoluhráčky si zvykat nemusí, protože spousta z nich v klubu zůstala.

„Tým hlavně omládl,“ usmívá se Dubcová. „Ale koncept, práce a tréninky zůstaly stejné. Bylo lehké si na to zvyknou,“ tvrdí.

Ve Slovácku prošla žákyněmi i juniorkami, od šestnácti let nastupovala za ženy. Nyní patří mezi opory, klíčové hráčky, které mají moravské družstvo dovést až do předkola Ligy mistryň.

„Třetí místo je náš cíl, na to soustředíme. Věřím, že toho dosáhneme,“ uvedla Dubcová.

Osobní ambice dává stranou. „Chci hlavně nastupovat pravidelně a pomáhat týmu,“ říká.

Premiéra? Herně to bylo slušné

Jednadvacetiletá fotbalistka si premiéru ve sněhově bílém dresu odbyla v neděli proti pražské Dukle. I když gól nedala, celku z Uherského Hradiště pomohla k výhře 2:0.

„Jsem spokojená. Přišli diváci, počasí bylo hezké. Možná tomu chyběly jenom góly, které přišly až v závěru,“ pronesla.

Slovácko udolalo Pražanky dvěma brankami v závěrečných deseti minutách. Do té doby se spíše trápilo.

„Převaha byla obrovská, herně to bylo slušné. Držely jsme míč, snažily se kombinovat, šancí bylo taky hodně, ale gól ne a ne padnout. Naštěstí nás zachránily rohy,“ oddechla si.

„Jinak výhra je zasloužená. Klidně to už po poločase mohlo být 3:0 a nemusely se strachovat až do konce. Jsem ráda, že to takto dopadlo,“ zakončila povídání zvučná posila.