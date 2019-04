Od trenéra se na něj ale nejprve snesla jakoby kritika. „Libora jsem střídal tak brzy, protože jeho pohyb nebyl dobrý, špatně zavíral prostory. To ale bylo dáno tím, že měl plný nos a hrál v podstatě nemocný," vysvětlil poměrně nečekaný tah trenér Svatopluk Habanec.

Slovácký dlouhán nejprve udeřil už v 7. minutě, kdy hlavou trknul ke vzdálenější tyči Volešákův rohový kop. Definitivně pak baník dorazil po hodině hry. „Už jsem ho chtěl střídat už dřív, ale on ještě stihl dát druhou branku," pousmál se domácí kouč.

Jeho protějšek Martin Pulpit se na své hráče za oba gólové momenty hodně zlobil. „Speciálně se připravujeme na standardky, změníme kvůli tomu i styl jejich bránění a stejně z ní dostaneme gól. No a před druhou brankou další velká chyba," kroutil hlavou ostravský trenér.

V první půli se před vynikající kulisou hrálo ve svižném tempu, spousta nepřesností na obou stranách ale u začátku konce nadějně rozjetých akcí. Za zmínku tak stojí jen šance Kerbra, jenž v těžké pozici pálil z voleje metr nad. Po půlhodině hry měl ideální příležitost pohnout ukazatelem skóre hostující Kukec, se standardkou ze 20 metrů ale naložil prachbídně. Pak mohly oba celky skórovat po prudkých přihrávkách před bránu, Reiberkovu nabídku ale nikdo netrefil, Barošovi zase sebral míč z nohy Melichárek.

Domácí gólman si připsal veledůležitý zákrok na začátku druhé půle, když hlavou vychytal Staška, který si předtím pohrál s Trousilem. „Když nedáme takové šance, nemůžeme vyhrát. Myslím, že jsme sehráli velmi dobrý první poločas, byli jsme domácím více než rovnocenným soupeřem. Druhá půle už z naší strany nebyla tak dobrá," nechal se slyšet Martin Pulpit.

Po hodině hry přišel druhý úder, ze kterého se už Baník nevzpamatoval. Nevídaný výlet si udělal Jan Trousil, z pravého křídla krásně naservíroval míč Liboru Doškovi, pro kterého už nebyl problém uklidit míč do sítě – 2:0. Trenér Habanec možná bude muset popřemýšlet, jestli ze zkušeného stopera na stará kolena neudělá útočné tykadlo.

V 73. minutě se své šance konečně dočkala i největší hvězda Baníku. Pokus Milana Baroše ale stačil zblokovat jeden z bránících hráčů a Dušan Melichárek jeho střelu-nestřelu snad ani nemohl pustit do brány.

„Možná to bude pro Baník znít krutě, ale když uhlídáte Baroše, tak máte 60% uhlídaných šancí. To by před utkáním náš cíl a jsem rád, že se nám to podařilo," těšilo po cenném vítězství Svatopluka Habance.

„Jsem velice spokojený, že jsme vyhráli, naše domácí bilance totiž není moc dobrá. Jsem rád, jak to před domácími fanoušky a výbornou kulisou dopadlo," dodal kouč Slovácka.

Trenéra Baníku prohra bolela, náplastí mu však mohla být záchrana v lize, kterou jeho klubu přihrálo vítězství pražské Slavie nad Hradcem Králové.

„Tento týden vejde do historie Baníku. V pondělí byl zachráněn klub, ve čtvrtek získal licenci a dnes se potvrdila záchrana v Gambrinus lize," vypočítal Martin Pulpit, který přesto neví, zda bude v příští sezoně v Ostravě pokračovat. „Bylo mi přislíbeno, že když se zachráníme, měl bych pokračovat, ale uvidíme, jak to bude," nechal se slyšet.

To domácí trenér by se o své místo bát neměl. „Mám smlouvu na dva roky. Kdyby se sestoupilo, tak bychom se bavili, co dál. Ale takto mě snad nevyhodí," dodal s úsměvem Svatopluk Habanec.

Branky: 7. a 62. Došek. Rozhodčí: Matějek – Peřina, Mokrusch. ŽK: Košút, Volešák – Vašenda, Kraut. Diváci: 6048.

1. FC Slovácko: Melichárek – Kuncl, Trousil, Košút, Reinberk – Volešák, Valenta, Šumulikoski, Daníček, Kerbr (68. Havlík) – Došek (63. Haša). Trenér: S. Habanec.

Ostrava: Bárta – Vašenda, Frydrych, Kaprálik, Stožický – Fantiš, Lukeš, Droppa (86. Velner), Kukec (73. Kraut) – Baroš, Staško (68. Soukup). Trenér: M. Pulpit.

Čtěte dále:

Baníkovců do Hradiště dorazila tisícovka