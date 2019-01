Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ – U všeho podstatného v zápase proti pražským Bohemians 1905 byl kapitán Slovácka Libor Došek. Po necelé půlhodině hry zazdil největší šanci zápasu. Úplně sám před gólmanem Berkovcem pálil z jasné gólové příležitosti jenom do hostujícího brankáře.

Trenér domácích Svatopluk Habanec a Libor Došek mluví o penaltovém zákroku. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Krátce před odchodem do kabin ho ve vápně srazil obránce zelenobílých Daniel Krch. Dvoumetrový útočník pak pro Slovácko z penalty vykouzlil tříbodovou radost.

V podobné situaci jste se ocitl i v minulém kole v Mladé Boleslavi, tam se penalta nepískala. Co na to říkáte?

Je to na rozhodčím, jak ty zákroky posoudí. V Boleslavi to bylo tahání za dres, rozhodčí to nepískl, těžko to můžu ovlivnit. Nemá cenu se tím vůbec zabývat, je to zbytečné.

Z tribuny to vypadalo, že se těsně před penaltou ještě rozmýšlíte. Byl jste přesvědčený, že ji půjdete kopat?

Vzal jsem si balon a čekal, až se situace trošku uklidní. Věřil jsem si, byl gól, takže důležitý moment.

Staré fotbalové pravidlo říká, že faulovaný hráč by neměl chodit na penaltu. Řešil jste to?

Vzpomněl jsem si na to. Ale říkám, věřil jsem si, takže jsem to hodil z hlavu.

Čekal jste do poslední chvíle, kam se pohne brankář?

Čekal. Kdybych nečekal, tak to bylo kopnuté špatně.

Trenér Habanec mluvil o tom, že výhra jasně předčila vaši hru. Souhlasíte?

Samozřejmě. Podobných zápasů jsme doma odehráli několik a většinu z nich jsme nezvládli. Nabyl to žádný krásný fotbal, ale bohužel nebo bohudík, důležité bylo to vítězství, které jsme nakonec ubojovali. Bylo to drama do polední minuty. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, zápas mohl být klidnější.

První branku jste mohl dát už ve 28. minutě. Co tomu scházelo?

Ježíš, to byla tutovka. Gólman dobře vyběhl, kdybych dal balon špičkou pod něho, tak byl gól. Naštěstí se nám ta situace nevymstila.

Do šance vám přihrával Šumulikoski. Byl to nacvičený signál nebo jste si o balon řekl?

Křikl jsem si. Nejsem žádný rychlík, ale zkoušel jsem být na hranici ofsajdu. Byl to krásný balon, přesně tak, jak má být, až na to zakončení…

Máte pětadvacet bodů a v tabulce jste si upevnili osmou příčku. V jaké jste situaci?

Bude to klidnější, bude se nám zase celý týden volněji dýchat. Ale liga jde dál, je zbytečné přemýšlet o nějaké spokojenosti. Udělali jsem další krůček a přemýšlet o tom, že už jsme v klidu by bylo špatné.

Odrazí se získané body i na kvalitě předvedené hry?

Rád bych to řekl. Teď jedeme do Plzně, máme před sebou klidnější týden a snad předvedeme trošku lepší fotbal.