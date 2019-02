Naposledy v sobotu takřka dvoumetrový snajpr vykouzlil dvě trefy a lví podíl měl i na zbylých dvou brankách svého týmu. Zkrátka – muž utkání.

S bilancí 2+2 musíte být spokojený?

Každý máme své úkoly, já jsem tam od střílení branek. Před prvním gólem jsem dostal od Valiho (Valenty) výborný centr, před druhým mě tam zase krásně našel Jarda (Diviš).

Teoreticky jste mohl mít na svém kontě hattrick. Diviš vám ale nejprve nepřihrál a vypadalo to, že od vás dostal pořádně vynadáno…

No, tam jsem vystříkl (úsměv). Šli jsme dva na bránu, kdyby dal gól, tak mu neřeknu nic. To jsou momenty v zápase, kdy to člověku uletí. Omluvil jsem se mu, že jsem to přehnal.

Vzápětí přišla takřka identická akce a zdálo, že si nedovolil vám nenahrát?

No, už byl asi, chudák, vystresovaný, takže když jste tam šli podruhé, mohl znovu střílet, ale raději to nahrál. Myslím, že poprvé měl nahrávat a podruhé střílet, ale vem to čert. Je pravda, že kdybych se poprvé nezastavil, tak jsem to možná mohl dorazit.

Zápas ale nebyl hlavně ze začátku vůbec jednoznačný.

Úvod jsme měli nervóznější, byli jsme si vědomi, že druhý domácí zápas musíme vyhrát. Naštěstí jsme udeřili hned z první šance, což nás uklidnilo. Druhou půlku už jsme hráli dobře, za stavu 3:0 jsme sice trošku polevili a dostali jsme gól, ale zápas jsme měli pod kontrolou.

Byli jste nervózní z toho, že jste první zápas se Slavií prohráli?

Nervózní bych neřekl, ale v hlavách jsme to určitě měli, protože jsme hráli dobře a neměli ani bod. Tomu asi odpovídal začátek, kdy jsme hráli trošku opatrněji, aniž bychom si něco takového říkali. Před utkáním jsem klukům tvrdil, že to bude zápas o soubojích a hlavně o hlavě. Že musíme hrát trpělivě, stejně jako proti Slavii. Kdybychom proti ní přidali druhý gól, tak nebylo co řešit. Dneska jsme naštěstí měli větší produktivitu.

Vedle gólových oslav jste prožil i jednu těžkou chvilku. Co se tam při vašem zranění stalo?

Spadl jsem na záda ze dvou metrů a bouchl jsem se i do hlavy. Byla to rána, takže jsem byl deset minut trošku mimo. Doktor říkal, že tam možná byl i otřes mozku, těch deset minut mám trošku rozmlžených. Pak se to ale srovnalo.

Neuvažoval jste o tom, že se necháte vystřídat?

Nechtěl jsem. Možná, když by to pokračovalo dál, tak bych šel dolů. Ale pak se to zlepšilo, takže nebyl důvod.

Co Tomáš Rada, prožíval hodně zápas proti bratrovi?

Určitě to pro něj muselo být zvláštní, hrát proti bráchovi, ale vyhráli jsme, takže pro něj určitě dobře.

Tři body ze dvou domácích zápasů, jak hodnotíte rozjezd do sezony?

Chtěli jsme víc, ale to už je pryč. Důležité je, že jsme dneska vyhráli.