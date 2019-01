Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Největší poklad fotbalového Slovácka? Jednoznačně jeho fanoušci. Nikde jinde v republice podobné nenajdete. Svůj klub podporovali i v krušných druholigových časech, v nejvyšší soutěži patří návštěvy v Uherském Hradišti do špičky, přestože mužstvo ani zdaleka nehraje o přední příčky.

Fanoušky a jejich pokřiky a chorály řídí Miroslav Pisklák pomocí megafonu. | Foto: Lenka Bídová

Fandění od první do poslední minuty, ať se daří, nebo ne, to jsou fanoušci Slovácka. Mezi ty nejvěrnější patří i pětadvacetiletý Miroslav Pisklák.

Slovácko je klub, který má hluboko ve svém srdci. Až na vzácné výjimky už několik let nechybí na žádném zápase svého milovaného mužstva. Na jeho popud odešli při domácím zápase proti Brnu fanoušci z kotle. Na fotbal ho přivedl jako malého kluka jeho dědeček, dnes je hlavním lídrem fanoušků Slovácka. Pětadvacetiletý Miroslav Pisklák nebyl k prosbě o rozhovor dvakrát nadšený, ale nakonec se přece jenom rozpovídal. Nebylo to však vůbec jednoduché, své odpovědi několikrát upravoval.

Jak jste se dostal k šéfování kotle, a jak dlouho ho vlastně vedete?

Jak dlouho, to nedokážu říct. Mělo to postupný vývoj. Ze začátku jsem sedával na céčku a do kotle jsem se dostal postupně, kde jsem se začal s lidmi seznamovat. Už tehdy jsem cítil, že by mě bavilo lidi rozeřvávat a automaticky jsem se k tomu časem dostal.

Byl v té době v kotli někdo, kdo vás svým fanděním ovlivnil?

Tehdy to rozeřvával Marek Jurák (současný markentigový manažer Slovácka – pozn. aut.), ale že by mě někdo ovlivnil, to se říct nedá.

Jak hodnotíte z hlediska výsledků právě skončený ligový ročník?

Je velice důležité, že jsme se zachránili a první liga tady bude i v příští sezoně. Otázka je, co bude dál. Určitě se nikdo nechce spokojit s výkony, které jsme viděli za poslední půlrok. Doma jsme na jaře vyhráli jenom jednou. Já budu daleko spokojenější, pokud budeme vyhrávat doma, prohry venku mě až tak nebolí. Na domácí zápasy chodí spoustu fanoušků, když budeme doma prohrávat jeden zápas za druhým, postupně se na to vykašlou a přestane je fotbal na Slovácku bavit. Odstartovalo to Brno, kdy lidi začali odcházet a na poslední zápas proti Boleslavi už přišlo daleko méně diváků. Nicméně celé hodnocení sezony je takové, že za posledních pět let máme nejlepší výsledek, to je fakt.

Vzpomněl jste zápas proti Brnu, na čí popud vlastně odešel celý kotel?

Finální rozhodnutí vzešlo ode mě. Když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že to byla chyba. Měli jsme tam zůstat. Třeba nefandit, sednout si, ale zůstat. My máme Slovácko v srdci a chtěli jsme tím ukázat, že nám to není jedno. V daný okamžik byla frustrace tak velká, že to vyvrcholilo v hromadný odchod. Když jsme viděli, jak odchází zbytek stadionu, tak jsme tomu podlehli. Nyní bychom to řešili určitě jinak.

Dá se tedy říct, že s podzimem jste byl spokojený a jaro vás zklamalo?

Tak nějak. Podzim byl solidní, jarní část špatná. Na druhou stranu jsme dovezli nějaké body z venku, což dřív nebývalo.

Jak jste viděl letošní ročník z pohledu kotle a fandění Slovácku?

Myslím, že si nastavenou laťku držíme dobře. Až na poslední zápas proti Boleslavi, kdy se nás sešlo míň. Jednoznačně nejlepší výjezd byl do Olomouce, byly nás tam asi tři stovky. Zápas a celou cestu jsme si neskutečně užili. Výsledkem celého roku bylo, že nás v anketě, kterou vyhlásil Radiožurnál, vyhlásili nejlepšími fanoušky sezony. V pondělí jsme byli v Praze převzít ocenění, kterého si velmi vážíme a jsme rádi, že si veřejnost všimla, že jdeme správnou cestou.

Na druhou stranu největší zklamání byly asi oba zápasy s Brnem…

I když jsme v Brně prohráli sedm nula, na utkání jsme se bavili. To bylo ještě v době, kdy jsme na tom byli relativně dobře. Všichni jsme viděli, že nás tam prostě zařízli. Že jsme dostali sedm branek, to je druhá věc. Doma jsme čekali, že to Zbrojovce vrátíme a vyvrátíme spekulace, které se kolem utkání objevovali v novinách. Nepovedlo se to. Nevím, jestli to byla shoda náhod, a nechci o tom ani spekulovat. Věřím tomu, že se zápas prostě jen nepovedl. Když se na utkání podívám s odstupem času, musím nezaujatě říct, že to bylo standardní utkání Slovácka, šance jsme měli, jenom se je nepodařilo proměnit. Kdybychom vyhráli, nemusely by vzniknout spekulace. Byl to důležitý zápas, který se nepovedl, ale jdeme dál a já týmu věřím.

Zeptám se vás na Petra Švancaru, o kterém se v poslední době hodně mluví. Vy jste chtěl, aby v klubu zůstal, nebo aby raději odešel?

Já do toho nejsem nějak emotivně zapojený, že bych tvrdil Švancara jo, nebo ne. Nechci říct, že je mně to jedno, ale hráči přicházejí a odcházejí. Nevím, co je za tím, něco jsem slyšel, já s nimi v kabině nesedím a netuším, jak to tam funguje. Slyšel jsem kladné i záporné ohlasy. Všechno je na trenérovi, který má plnou zodpovědnost. Je to technický fotbalista, který dal nejvíc gólů a bude chybět. Otázka je, jestli naše hra přizpůsobená Švancarovi nebyla mužstvu na škodu. Já to posoudit nedokážu. Zastávám názor, že fanoušci budou na rozdíl od hráčů na Slovácku pořád. Hráči přicházejí a odcházejí, ale fanoušek zůstává.

Za poslední dva roky byl Švancara gólově největší posila klubu. Nyní odešel, máte v plánu nějaké rozloučení?

Mně se líbilo, jak o nás v novinách hezky mluvil, ale jestli udělat nějakou rozlučku, to opravdu nevím. Žádná příležitost k rozloučení už ani pravděpodobně nebude. Je škoda, že vedení klubu před posledním domácím zápasem jasně neřeklo, že Švancara končí z takových a takových důvodů, nebo bude pokračovat. Stejné to bylo s Pavlem Němčickým, se kterým také neproběhlo loučení při jeho posledním zápase.

V úterý jste měli schůzku s vedením klubu. Mluvilo se o Švancarovi?

Byli tam pan Soukup, Krejčí, Pojezný a Dekař. Mimo jiné jsme se bavili i o Švancarovi, musím říct, že mě přesvědčili o tom, že vědí co dělají. Já jim pevně věřím. Švancara je minulost, dívejme se, co bude dál. Rozhodnutí klubu respektuji, a těším se, že se změna v kádru projeví. Švancimu mockrát děkuji, co pro nás za tu dobu udělal, vážím si toho.

Co byste si přál na příští ligový ročník v kotli změnit?

Já bych chtěl, aby nás bylo ještě víc, aby byl jednou kotel celé béčko (tribuna B – pozn. aut). Možná to zní jako bláhový sen, ale ten je přece vždy základem. Musí to však podpořit i klub a hlavně hráči svými výsledky.

Chcete aby vás bylo v kotli víc. Budete pro to, přes letní přestávku, něco dělat?

My už jsme pro fanouškovskou obec udělali dost. Máme rozdělané další projekty, ale musí nám v tom pomoci i klub svými výsledky.

Co myslíte konkrétně, že by mělo vedení klubu udělat?

Přivést posily, které přitáhnou do hlediště diváky, nic jiného se dělat nedá. Nějaké soutěže pro fanoušky – to je blbost, tady jde v první řadě o fotbal, a o výsledky. Dále očekávám od klubu změnu v oblasti komunikace s veřejností, toto téma jsme rozebrali na setkání s vedením, určitě se na této úrovni bude něco dít.

Většinu zápasu jste otočený čelem ke kotli. Ze samotného utkání asi moc nemáte…

To máte pravdu, ale něco vidím, všechno důležité poznám z reakce fanoušků před mnou a většinou mně nic důležitého neunikne. Na všechny naše zápasy se potom dívám zpětně na internetu.

Můžeme čekat v kotli od příštího ročníku nějaké novinky?

Měli jsme něco připraveno už na poslední zápas proti Boleslavi. Tušili jsme však, že přijde málo lidí, proto jsme se rozhodli, že to použijeme až při prvním domácím zápase nového ročníku. A tím chci i vzkázat všem fanouškům, aby si odpočinuli a v nové sezoně abychom všichni společně plní elánu pokračovali v tom, co jsme započali.

Stanislav Dufka