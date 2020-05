„Začneme spíše opatrně. Kluci si zahrají fotbálek, bude to taková seznamovačka. Nechci je hned na začátku strhnout, aby pak měli chuť přijít i příště,“ usmívá se trenér Dolního Němčí Petr Kadlček.

Zkušený jednapadesátiletý kouč moc dobře ví, že pokud se další sezona rozjede klasicky v srpnu, má na přípravu času dost.

I proto se bude celek z vesnice roku 2018 v květnu scházet pouze jednou týdně.

„Všechno je to ale věcí domluvy. Uvidíme, jak na tom budou kluci s prací a se školou. Nyní je to takové všelijaké. Já sám nyní chodím na noční směny, abychom se s kolegy v práci nepotkávali,“ uvedl.

Kvůli uzavřeným šatnám zatím vedení týmu z krajské první A třídy skupiny B ani nijak neřešilo přípravné zápasy.

„Momentálně nic domluveného nemáme, ale kdyby to šlo, v červnu bychom si určitě rádi s někým zahráli,“ přiznává Kadlček.

V Dolním Němčí se doposud nebavili ani o složení kádru pro nadcházející ročník. V klubu však dlouhodobě sázejí na práci s odchovanci, takže žádné posily nebudou shánět ani nyní.

„Dokud budeme mít svoje kluky, tak to nebudeme nijak doplňovat. Věřím, že i s vlastními hráči máme na to, abychom hráli v soutěži kolem pátého, šestého místa. Na hráče odjinud nejsou ani finance. Navíc by byla velká škoda zbavovat se třeba šikovných dorostenců, když je máme,“ pronesl.

Kadlček zatím nemá zprávu o tom, že by některý ze zkušených hráčů měl končit.

„Všechno je možné, ale právě v pátek po tréninku se o tom pobavíme,“ říká.

Pandemie koronaviru postihla všechny a jinak tomu nebylo ani v Dolním Němčí.

„Ze začátku člověk na fotbal ani tolik nemyslel. Čím ale byla doba delší, tak fotbal začal chybět všem. Nejenom ten na hřišti, ale i v televizi. V polovině března to všechno úplně zhaslo,“ připomíná Kadlček, který si odpočinul nejen od sportu, ale i do práce, protože zaměstnavatel mu nařídil dovolenou.

„Byli jsme chvíli doma, ale teď už to začíná znovu nabíhat,“ těší známého kouče.

Na začátku pandemie se kvůli obavám o zdraví zdržoval hlavně doma, nyní už se projde po vesnici nebo zamíří na hřiště, kde se zapojil i do brigády.

„Tím, jak se uvolňují opatření, tak se život vrací pátky do normálu. Věřím, že za chvíli budeme zase všichni fungovat tak, jako předtím,“ přeje si.