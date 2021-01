Vedení Slovácka zprávu obdrželo ve středu. „V současné době se pracuje na vytvoření Covid manuálu, což je souhrn opatření, podle kterých se týmy musí při organizaci tréninků a zápasů řídit. Právě podle takovému manuálu LFA jede i FORTUNA:LIGA a Fotbalová národní liga,“ uvedl na klubovém webu šéftrenér žen Miroslav Zbořil.

Nejvyšší ženská fotbalová soutěž by měla odstartovat o víkendu 13. a 14. února, tedy o týden později oproti původně plánovanému startu. Kvůli tomu dojde i k úpravám v termínové listině, základní část by se měla dohrát nejpozději do 4.dubna. „Všechny zápasy budou bez diváků. My začínáme v Praze s Duklou,“ informuje Zbořil.

Úplně zrušený je pohár žen. Termíny této soutěže se využijí pro případné odložené ligové duely. „Co bude s nadstavbovou částí zatím není jisté. Věřím, že během tohoto týdne budeme mít odpovědi na co nejvíce otázek,“ prohlásil.

Šéftrenér fotbalistek Slovácka je velmi rád, že alespoň nejvyšší soutěž žen dostala zelenou.

„Holky mají velkou chuť poprat se o třetí místo a účast v Lize Mistryň. Na druhé straně však víme, že to nebude vůbec jednoduché, ať už po sportovní, tak organizační stránce, ale jsme připraveni udělat maximum, abychom soutěž odehráli s co nejmenšími komplikacemi a zabojovali o příčky nejvyšší," říká odhodlaně Zbořil.

Svěřenkyně trenéra Petra Bláhy zahájily zimní přípravu šestého ledna. Nejdříve se děvčata z Uherského Hradiště připravovala individuálně, později začala se společným tréninkem.

„S přístupem hráček jsem prozatím spokojen, holky pracují skvěle. Už netrpělivě vyhlížíme restart první ligy ligy žen a holky se již těší. Věříme, že budeme dobře připraveni a v jarní části navážeme na dobré výsledky z podzimní části,“ prohlásil Bláha.

Počítat pro jarní odvety nemůže s útočnicí Eliškou Dvořákovou. Nejlepší střelkyně moravského družstva odešla na univerzitu do USA. Kouč Slovácka naopak i nadále počítá se službami obou Američanek. „Uvidíme, jaká bude situace kolem covid-19. V případě potřeby jsme připraveni tým doplnit o hráčky z naší juniorky," dodal Bláha.