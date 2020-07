Kluby mohou provést změny v přihláškách do dneška, od dvanácti hodin budou uzamčeny.

„Samotné rozdělení mužstev do skupin a přidělení losovacích čísel bude oddílům včas oznámeno prostřednictvím Úřední desky OFS Uherské Hradiště,“ informuje předseda František Miko.

Termíny zahájení mužských soutěží kopírují Krajský fotbalový svaz, úvodní zápasy se odehrají o víkendu 15. a 16. srpna, mládež bude navazovat podle rozdělení do skupin.

I když se nepostupovalo ani nesestupovalo, k velkým změnám došlo hlavně v okresním přeboru, který se i v nadcházejícím soutěžním ročníku bude hrát se čtrnácti účastníky.

Z nejnižší krajské soutěže se do přeboru přesunul trojlístek Březolupy, Havřice a Nedakonice, o patro výš naopak zamířily Ostrožská Nová Ves, Topolná a Vlčnov.

Do okresní soutěže mužů zatím bylo fyzicky doručeno třicet přihlášek. Nepřišly z Břestku a Podolí. „Zda to znamená konec dospělého fotbalu nevím, u Břestku si nejsem jistý a s funkcionáři Podolí zatím nekomunikují,“ říká Miko.

I přesto v souladu s oběma kluby až do lhůty rozhodného dne počítá. V jakém formátu se okresní soutěže budou hrát, rozhodne v nejbližších dnech STK.

Překvapení a velká spokojenost panuje s okresním přeborem dorostu, kam se přihlásilo jedenáct oddílů. „Když vezmu v potaz, že krajské vody brázdí dalších čtrnáct oddílů, je to celkově velmi dobré číslo,“ těší Mika.

V žákovských kategoriích se svazoví činovníci rozhodli zregulérnit soutěže. „Komise mládeže vypracovala dotazník, ze strany oddílů byla i solidní zpětná vazba, avšak v podaných přihláškách se to neprojevilo. Do okresního přeboru žáků 10+1 se přihlásily jen tři družstva, do okresního přeboru žáků 7+1 pouze čtyři týmy, přičemž prvotní zájem o tuto kategorii byl větší,“ pronesl Miko.

Většina družstev se přihlásila do okresní soutěže 7+1. „Do žákovských soutěží se celkově přihlásilo 37 mužstev, takže konečné číslo je více než slušné. Jakým způsobem se budou hrát, ale rozhodne komise mládeže,“ upozorňuje známý funkcionář.

U přípravek k žádnému překvapení nedošlo.

Do soutěží se přihlásilo čtrnáct nebo patnáct družstev a do okresní soutěže dokonce šestadvacet týmů. I v této kategorii bude o konečném složení skupin rozhodovat komise mládeže.

Pohár OFS mužů Jarošovský pivovar odstartuje prvním kolem v neděli 2. srpna, pokračovat se bude o týden později. „Kvóta dvaatřiceti mužstev byla prakticky ihned naplněna, což svědčí o zájmu mužstev pohár hrát. Možná i díky tomu, že samotné finále poháru se stalo významnou společensko-sportovní akcí,“ připomíná Miko.

I letos bude vypsán Okresní pohár žáků AutoRavira cup. O jeho formátu rozhodne komise mládeže na svém nejbližším zasedání. „Teď už si jenom přejme, aby nic nenarušilo rozběh okresních soutěží,“ dodává Miko.

Pohár OFS muži Jarošovský pivovar

1. kolo (neděle 2. srpna v 17.00): Březolupy – Prakšice, Boršice B – Huštěnovice, Mistřice – Mařatice, Uherský Ostroh B – Záhorovice, Boršice u Bl. - Polešovice, Dolní Němčí B – Bánov, Popovice – Hluk B, Vážany - Nezdenice, Jalubí – Březová, Přečkovice – Babice, Uherský Brod – Traplice, Velehrad – Jarošov, Komňa – Strání B, Žítková – Ostrožská Lhota, St. Hrozenkov – Bystřice p.L., Hradčovice – Drslavice.