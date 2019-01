Uherské Hradiště – Na fotbalisty Slovácka čeká zítra lídr prvoligové tabulky – plzeňská Viktoria. Úterní pohárový duel s Opavou měl posílit sebevědomí svěřenců Stanislava Levého před důležitým ligovým zápasem. Jenže všechno dopadlo jinak. Druholigový tým nasázel Slovácku na domácím hřišti čtyři branky, tudíž o nějaké herní pohodě nemůže být před zítřejším zápasem ani řeč. Jedním z mála, který snesl přísnější měřítko, byl záložník Marek Havlík.

Marek Havlík. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Dobře se to nehodnotí, sice jsme dali vedoucí gól, ale Opava se postupně rozjela, byla fotbalovější. Chtěli jsme být dominantní na balonu, což se nám nedařilo. Soupeř hrozil hlavně ze standardek, vlastně z každé dal branku. V poslední době stojí naše bránění za prd, ten zápas jsme nezvládli," vracel se k pohárovému utkání autor úvodního gólu.

Podle nových pravidel poháru se po remíze prodlužovalo 2×15 minut. Marek Havlík přiznal, že podobně dlouhý duel si zahrál vůbec poprvé v kariéře.

„Tak dlouhý zápas jsem ještě nehrál, není to nic příjemného, když nás čeká v sobotu tak těžký soupeř. Musíme dobře zregenerovat, ten zápas musíme zvládnout, body potřebujeme jako sůl," dobře ví 21letý záložník, který ke dvěma ligovým trefám v letošní sezoně přidal parádní pohárový gól proti Opavě. „Na tréninku zkouším střílet z dálky, mohlo by to tam padnout i proti Plzni," přeje si.

Po výhře v uplynulém ligovém kole se zdálo, že mužstvo může být před zítřejším televizním duelem v herní pohodě. Vyřazení z MOL Cupu je pro hráče Slovácka nečekaná komplikace.

„Nechtěli jsme se znovu dostat tam, kde jsme byli před zápasem v Příbrami. Bohužel, stalo se. Nezbývá než to rychle hodit za hlavu," radí Havlík.

Viktoria Plzeň je zatím na hřištích soupeřů stoprocentní. Bude Slovácko první, kdo našeho pohárového zástupce obere o body? Co musí tým změnit od zpackaného pohárového zápasu?

„Hlavně musíme všichni jezdit na sto procent. Proti Opavě jsme do toho nedali všechno, včetně mě," přiznává odchovanec fotbalu z Lubné na Kroměřížsku.

V reprezentační nominaci Česka a Slovenska měl mistrovský celek Plzně hned čtveřici hráčů, kteří ještě v úterý odehráli kvalifikační zápasy. Může se projevit na Slovácku větší únava reprezentantů?

„To si nemyslím. Podobně hrají v týdnu i evropské poháry, na vytížení jsou zvyklí. Navíc mají široký kádr, který je nabitý kvalitou."

Statistiky ze zápasů proti plzeňské Viktorce nejsou pro Slovácko vůbec povzbuzující. Poslední výhra fotbalistů z Uherského Hradiště nad Plzní je stará více než deset let. Naplno bodovali ve Štruncových sadech v květnu 2006. Tehdy bralo Slovácko tři body za výhru 2:0. Není bez zajímavosti, že stejně jako dnes vedl mužstvo Stanislav Levý.

„Jasně, někteří kluci o tom vědí, ale osobně se na statistiky nedívám, v každém zápase se můžou změnit," říká na závěr Havlík.