„Situace není lehká. Zatímco v divizích nám ve většině případů zbývá odehrát tři podzimní kola, v MSFL je ta situace kvůli většímu počtu účastníků složitější a vážnější. K dohrání první poloviny chybí hned 6 kol,“ upozornil a spočítal předseda Řídící komise pro Moravu a člen výkonného výboru FAČR Pavel Nezval.

Právě Moravskoslezská fotbalová liga by mohla v nejbližších týdnech ukončit podzimní sezonu a vsadit na dohrání soutěžního ročníku po novém roce. Podle Nezvala by se mohlo začít v únoru a končit těsně před prázdninami. Jako šéf řídící komise, která má na starosti třetí nejvyšší soutěž Moravskoslezskou fotbalovou ligu a divize, se v pátek Nezval sešel se zástupci účastníků MSFL.

„Řešili jsme, co bude dál. Vidíme, jaká je situace s covidem. Vidíme, že můžeme trénovat po šesti bez využití šaten a sprch. Je otázka, jestli máme šanci pokračovat v činnosti. Nechceme ale jen sedět a čekat,“ prozradil Nezval.

Opět začít hrát fotbal v únoru?

„Bavili jsme se o tom, že bychom první polovinu sezony ukončili a řekli si na rovinu, že začneme znovu hrát v únoru právě těmi nesehranými zápasy. Téměř všichni máme hřiště s umělou trávou, nebyl by to velký problém,“ míní Nezval.

Cílem je zatím sehrát kompletní program, tedy všech 34 kol. „Zařadili bychom nějaké středy a skončilo by se někdy před koncem června. Samozřejmě jsou to ale všechno stále hlavně spekulace. Zcela zásadní je, aby se v České republice v první řadě podařilo vyřešit zdravotní situaci. Asi nikdo teď neví, jak to bude s koronavirem dál,“ připustil.

„Závěr jednání je takový, že jsme si dali hraniční datum 30. října, kdy uvidíme, jaká bude situace a podle toho se definitivně rozhodneme. V listopadu bychom potřebovali odehrát alespoň tři kola. Pokud se ale situace nezlepší, budeme muset sezonu přerušit,“ řekl Nezval.

Chtějí odehrát aspoň polovinu

Současně připomněl, že postupující a sestupující mohou být určeni v případě, že se v celém ročníku odehraje alespoň padesát procent všech zápasů. „To by měl být náš minimální cíl, ale zatím stále věříme, že bude v našich silách odehrát celý program,“ dodal.

O osudu tří divizních mužských soutěží by se mělo rozhodnout na konci týdne. „S vybranými zástupci divizí probereme aktuální situaci na řídící komisi ve středu. Zde ale situace není tak žhavá jak u moravské třetí ligy. Každopádně i zde je ve hře podobný scénář řešení,“ připustil Nezval.

K jeho naplnění je ale potřeba vyřešit zásadní problém. Velká část klubů totiž na rozdíl od celků MSFL nemá vlastní hřiště s umělou trávou. A pokud se mají podzimní kola dohrát v zimních měsících, bez těchto ploch to nepůjde.

„I zde je několik řešení, jak vyřešit případný pronájem. Nyní mapujeme situaci v klubech – počty průměrných domácích návštěv počínaje a oddílovými smlouvami hráčů konče. Až tyto podklady získáme a shodneme se na možném řešení, půjdeme jej představit předsedovi FAČR Malíkovi a šéfu Národní sportovní agentury panu Hniličkovi. Jasné je, že bez dotací to nepůjde,“ dodal Nezval.

Divize má problém s plochami

Z většiny klubů už sílí hlasy, že nevěří, že by se soutěž do konce kalendářního roku smysluplně rozjela a podzimní část dohrála.

„Nejlepším řešením by bylo odehrát zbývající duely první poloviny v rámci zimní přípravy na umělkách. Největší problém v rámci divizí bude právě s plochami. Řada klubů je nemá a svazy asi budou muset těmto klubům přispět na pronájmy v okolí klubů,“ má jasno trenér lídra divize E ze Slavičína Petr Slončík.

V neposlední řadě trenéři poukazují na připravenost týmů pro případný další rozjezd.

„Nyní je velmi složité se připravovat. Na tréninku musí být dodržovány skupinky po šesti, k čemuž u nás je potřeba hned tří trenérů. Kluci po deštivém týdnu u nás dostali nyní individuální plán na udržení se ve fyzické kondici. Ale pokud by se mělo začít opět hrát, potřebujeme minimálně dva týdny společně trénovat, jinak to bude o zdraví v podobě zranění. A v to v současné neutěšené epidemiologické situaci nevěřím,“ dívá se realisticky trenér Skaštic Roman Kolenič.

„Navíc poslední říjnový víkend dochází k posunu času. Že bude již v pět večer tma, to nám také nepomůže,“ dodal lodivod divizního celku.