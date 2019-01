Podobný přestup se na divizní úrovni jen tak nevidí. Když se trenéru Strání Zdeňku Šebestovi nedávno ozval jistý Abdallah Juma z Konga, považoval to za vtip. Video s ukázkou dovedností devatenáctiletého fotbalisty ovšem čtyřicetiletého kouče zaujalo natolik, že vedení celku z Uherskohradišťska koupilo exotické posile letenku a čeká na jeho přílet.

Fotbalisty divizního Strání by měl brzy posílit africký útočník s kanadským pasem Abdallah Juma. | Foto: Facebook Abdallaha Jumy

„Na podmínkách jsme domluvení, zbývá nám dotáhnout administrativní záležitosti k přestupu,“ říká Šebesta, kterého sympatický fotbalista nečekaně zaujal.

„Prostě si na nás našel,“ usmívá se Šebesta. „Nejprve jsem to nebral vůbec vážně, spíše jsme to považovali za srandu, ale zaujal nás,“ líčí.

Kouč Strání je na exotickou posilu stejně jako spoluhráči a fanoušci zvědaví. Juma, který naposledy působil v akademii Columbusu Crew, by měl na Moravu dorazit na konci února.

„Jeho maminku čeká důležitá operace, chce být ještě s ní,“ vysvětluje Šebesta.

Vedení ambiciózního klubu mu v obci zajistí práci i bydlení. Činovníci ze Strání si totiž od mladého ofenzivního středopolaře hodně slibují.

„Bude to pro naši hru nový prvek. Afričtí fotbalisté jsou sice občas svérázní, ale s míčem to většinou umějí,“ připomíná Šebesta.

Pro Abdallaha Jumu nebude angažmá v divizním Strání první evropskou štací. Předtím už rodák z Kongapůsobil ve finském Interu Turku. Většinu kariéry ale prožil v Kanadě, kde získal také občanství.

V zámoří, kam zamířil ještě jako malý kluk, hrál za mládežnická družstva Ottawy a Edmontonu. Profesionální smlouvu podepsal až v Columbusu Crew. Do kádru účastníka známé americké Major League Soccer se ovšem neprosadil, proto se rozhodl zkusit štěstí v Evropě.

Patnáctý tým divize D ovšem nespoléhá pouze na exotického hráče. Strání shání posily také v sousedním Slovensku. „Zatím jednáme, ale nic stoprocentního není,“ říká Šebesta.

Jediným nováčkem v týmu Matyáš Lorenc. Šikovný mladík prošel akademií Slovácka, na podzim nosil dres Baťova.

„Měl by být posilou,“ věří čtyřicetiletý kouč, kterého v zimní přestávce čeká pořádná fuška se skládáním nového mužstva.

V klubu totiž po podzimu skončilo hned sedm hráčů základní sestavy. Do Uherského Brodu se vrátili Jaroněk se Sedláčkem, Biháry zamířil zpět do Hluku, Vít Valenta odešel na Slovensko, Ondřej Crla zase prchl do Rakouska. Ze zdravotních důvodů skončil v prvním mužstvu také Peter Miklovič.

„Víme, že zásah do mužstva je obrovský, ztrát je hodně pět. Pro trenéra je to katastrofa,“ přiznává Šebesta.

Jeho tým zatím jede v zimě podle plánu. Strání v lednu absolvovalo kondiční soustředění ve Zděchově, tréninkový dril si zpříjemnilo utkáním v Brumově, kde remizovalo 2:2.

„Trénujeme třikrát týdně. Vždy ve středu, ve čtvrtek a pátek s tím, že v pondělí a v úterý si kluci plní individuální úkoly,“ říká Šebesta.

Divizní nováček každou středu využívá kondiční trenérku, k dispozici mám malou umělou trávu.

„V této fázi nám úplně stačí,“ tvrdí trenér.

Cíl Strání pro jarní část sezony je jednoduchý.

„Chceme divizi už kvůli fanouškům zachránit. Snad poskládáme tak silný tým, abychom tento náročný úkol zvládli,“ věří Šebesta.

Mužstvo však potřebuje svůj čas. Zda závod s ním vyhrál, se uvidí v polovině června.