Diviš: Položila nás třetí branka Slavie. Pak už jsme se vezli

Uherské Hradiště – Nejde to a nejde. Od zápasu proti pražské Spartě neodehrálo Slovácko zápas, kterým by potěšilo své fanoušky. Nezměnilo se to ani ve slávistickém Edenu. Svěřenci trenéra Habance inkasovali pět branek a z Prahy se vraceli s rekordní porážkou v aktuální sezoně.

Jaroslav Diviš. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Hodně rušno bylo na hřišti hlavně v prvním poločase. Oba góly Slavie byly mírně řečeno hodně diskutabilní. Při prvním si domácí Barák evidentně pomohl rukou, ale sudí Nenadál přes vehementní protesty hráčů Slovácka branku uznal. „Jasná ruka, nevím, kam se rozhodčí dívali," zlobil se Tomáš Košút. Právě stoper Slovácka měl na hlavě o pár minut později vyrovnání. Po rohu ale trefil jenom spojnici břevna a tyče. „Snažil jsem se balon umístit do branky, scházelo pár centimetrů," litoval promarněné šance. Tři minuty před odchodem do kabin inkasovalo Slovácko z problematické situace podruhé. Po rohu a sérii soubojů se dostal k míči znovu Barák a vstřelil svoji druhou branku v zápase. Před inkriminovaným okamžikem domácí Frydrych „zboural" Valentu a střelec druhého gólu už měl snadnou práci. „Je to na rozhodčím. Neodpískal to, takže to asi faul nebyl. Zápas byl v televizi, každý to viděl, víc to nechci komentovat," řekl ke druhé sporné situace Tomáš Košút. Trenér Svatopluk Habanec chtěl o poločase posílit ofenzívu. Na hřiště poslal místo nevýrazného Biolka Diviše a o pár minut později i Kerbra s Doškem. Posledně jmenovaný dvacet minut před koncem přiťukl míč Jaroslavu Divišovi. Jenže naděje na slušný výsledek netrvala ani minutu. Prakticky z protiútoku se nádherně trefil Hušbauer a bylo rozhodnuto. „Přiblížili jsme se remízovému výsledku, ale rychlá branka domácích nás položila. Pak už jsme se vezli. Slavia hrála na brejky, které jí vycházely," komentoval zápas jediný střelec Slovácka. S tím souhlasil i jeho týmový kolega. „Utkání se třetím gólem Hušbauera zlomilo. Dostali jsme pět branek, takže jsme asi prohráli zaslouženě," dodal smutně Tomáš Košút.

Autor: Stanislav Dufka