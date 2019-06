„To je život, taková je realita Musíme se s tím nějak vyrovnat. Hlavy nevěšíme, je před nám další sezona, na kterou se budeme chtít připravit co nejlépe,“ říká kouč Slovácka Miroslav Zbořil.

Proti favorizované Slavii, která nezvládla dostihy se Spartou o mistrovský titul, měl k dispozici pouze devět zdravých hráček do pole, které doplnila Jana Žufánková z juniorky.

„Na střídačce byla pouze dvě děvčata, která se vrací po zranění. Ty jsme tam dávat nechtěly. Pak tam byla ještě náhradní gólmanka do hry,“ vysvětluje Zbořil.

I když se celek z Uherského Hradiště, na Slavii v žádném případě nestačil. Pražanky porpvé skórovaly ve 4. minutě, v úvodní půlhodině pak přidaly další tři branky a zápas ještě do přestávky definitivně rozhodly.

Druhá půle se dohrávala pouze z povinnosti. Krátce po změně stran završila hattrick Szewieczková, triumf Slávistek následně završily Veselá s Divišovou. „Holky to odehrály na hranici svých možností. Bohužel hlavně v obranné fázi jsme udělali spoustu chyb. Soupeři jsme to hodně usnadnili. Slavia svojí kvalitou naše nabídnuté příležitosti využila a potrestala,“ prohlásil Zbořil.

I když ženy Slovácka v derniéře padly 0:7, sezonu hodnotí kladně.

„V kontextu toho, jak jsme na tom byli po podzimu, velmi složitý cíl, kterým byl postup do první čtyřky, jsme zvládli,“ připomněl Zbořil.

Jeho tým si pozici v elitní skupině o titul zajistil v posledním zápase základní části na hlavním stadionu Miroslava Valenty proti Horním Heršpicím.

V bojích o medaile ale Moravanky získaly jediný bod a nakonec skončily za Spartou, Slavií a Libercem čtvrté.

„I když výsledky nebyly úplně dobré, jsem přesvědčený o tom, že zápasy se Spartou nebo Slavií holky zocelí. Hlavně po kondiční stránce to pro nás byla dobrá konfrontace. Snad z toho budeme těžit,“ doufá Zbořil. „Budeme se snažit soupeřkám přiblížit. Uvidíme, na co to bude za rok stačit,“ dodal kouč fotbalistek Slovácka.

1. fotbalová liga žen, skupina o titul -

1. FC Slovácko - SK Slavia Praha 0:7 (0:4)

Branky: 22., 24. a 48. Tereza Szewieczková, 4. a 56. Denisa Veselá, 25. Kamila Dubcová, 73. Petra Divišová.

Rozhodčí: Soukupová - Hausnerová, Jílková (Kundelius)

Diváci: 70

Slovácko: Růžičková – Psotková, Siváková, Klímová, Waltrová, Žufánková, Příkaská, Stařinská, Janků, Sedlačíková, Molková.