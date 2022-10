Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého neuhájili příslušnost mezi elitou proti Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku. V našlapané skupině vybojovali čtyři body a až do posledního utkání se rvali o udržení. Ve Švýcarsku ale padli 1:2. „Hlavním cílem bylo udržení v elitní skupině Ligy národů, o které tým hrál až do posledního zápasu. Všichni tři naši soupeři ve skupině jsou účastníky letošního mistrovství světa a mají vysokou kvalitu, což se potvrdilo,“ uvedl předseda FAČR.

„Nejsem spokojený s tím, že tým klesl do úrovně B Ligy národů, tam však sestoupila i jiná věhlasná mužstva v čele s Anglií. To jen potvrzuje náročnost úrovně A. Sestup je také zapotřebí hodnotit v kontextu toho, že jsme nastupovali proti Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku,“ dodal Fousek.

„Předsedové všech těchto asociací mi vyjadřovali při vzájemných zápasech respekt k českému fotbalu. Pro naše hráče šlo o mimořádnou možnost na této úrovni sbírat zkušenosti, které se jim budou hodit v následujících letech. Zároveň jsme poznali, že skupina A nabídne českému fanouškovi atraktivní zápasy se špičkovými týmy, které jsou zajímavé také pro asociaci,“ doplnil s tím, že ho mrzel pouze výkon v domácím utkání proti Portugalsku.

Jako hlavní cíle pro další období vyhlásil Fousek postup na EURO a návrat mezi elitu v Lize národů. Realizační tým pod vedením koučem Šilhavého má jeho důvěru a podporu.

Tím, co předsedu FAČR naopak potěšilo, pak byly výkony a výsledky mládežnických reprezentací. Výběr do 19 let postoupil do elitní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy a jednadvacítka se probojovala na evropský šampionát.

„Tým do jednadvaceti let ukázal sílu i psychickou odolnost, když v základní skupině zaostal jen o tři body za favorizovanou Anglií a následně zvládl i zrádnou baráž s Islandem. Trenér Jan Suchopárek osvědčil důvěru, kterou jsme v něj oprávněně vložili,“ nechal se slyšet Fousek.

„Jsem přesvědčený, že naše lvíčata mohou uspět i na závěrečném turnaji, který zároveň slouží jako kvalifikace na olympijské hry 2024 v Paříži. Tým dostane v následujících měsících před mistrovstvím Evropy ze strany Fotbalové asociace maximální podporu,“ vyhlásil.

Podobné chvály se dočkala také reprezentace do devatenácti let, která se o svoji šanci probojovat se na mistrovství Evropy ještě popere. „Budeme očekávat los a věřím, že i tento výběr má na to, aby na závěrečný turnaj postoupil,“ zakončil bojovně Fousek.