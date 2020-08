Účastník MSFL potvrdil na Zelničkách roli favorita, soupeře z divize bez větších problémů přehrál 5:1 a zaslouženě postoupil do druhého kola MOL Cupu.

„Zápas zlomil druhý gól,“ je přesvědčený trenér Kroměříže Bronislav Červenka. „Na začátku druhého poločasu jsme sice udělali malou chybu, takovou blbost a soupeř se po penaltě dostal do euforie. My jsme pak měli dvacetiminutovou pasivní pasáž, domácí zahrozili z několika standardek. PO druhé brance jsme se zklidnili a skóre mohli ještě navýšit,“ hodnotí duel kouč vítězů, který dal uprostřed týdne šanci i méně vytíženým hráčům ze širšího kádru.

„Měl jsem to tak naplánováno a vyšlo to. Všichni kluci to zvládli velice dobře,“ těší Červenku.

Fotbalisté Strání drželi s krajským rivalem krok více než hodinu, po druhém gólu ale odpadli. „Zápas se mi těžko hodnotí. Kdybych dneska trénoval mládežníky, řekl bych, že jsem spokojený, ale fotbal dospělých se hraje na výsledek a ten je pro nás krutý,“ povzdechl si po výprasku 1:5 kouč Ondřej Machala.

Známý trenér zaskočil za potrestaného kolegu Sameše. Slovenský odborník po vyloučení ve Skašticích sledoval svěřence z tribuny. Ani jeho postřehy aůe celku z Uherskohradišťska k lepšímu výsledku nestačily.

„Nám se paradoxně oproti divizním zápasům dařila rozehrávka. Byli nebezpeční a vytvořili si spoustu zajímavých šancí, bohužel v obranné fázi pořád sekáme chyby. Poráží nás nezodpovědnost a individuální hráčské chyby,“ prohlásil Machala.

Kroměříži k postupu v poháru pomohly i dvě posily ze Zlína. V základní sestavě Hanáků se objevil záložník Petr Sklenář, kterého v 69. minutě střídal obránce Filip Štěpánek. Další nováček v týmu, útočník Adam Houser, nenastoupil.

„V pondělí k nám přišli a ve středu už hráli. Bylo pro ně těžké se narychlo sžít s novým týmem. Jsou to ale šikovní kluci, budou posilami a zvýší konkurenci a kvalitu. A právě o to jsme celé přestupní období usilovali,“ připomíná Červenka.

Po utkání ve Strání ale chválil i šikovné mladíky. „Mustafić s Vasiljevem i další odehráli první poločas dobře, v tom druhém jim už začal docházet dech, síly,“ všiml si.

Proto poslal na trávník čerstvé borce a ti protivníka dorazili.

Přitom první poločas byl celkem vyrovnaný a oba týmy několikrát zahrozily. Hostující gólmana Dostála protáhl prudkou ranou Horňák, pumelice Hruboše dokonce orazítkovala levou tyč.

Hanáci odpověděli dvěma šancemi Vasiljeva. Mladý forvard nejprve zakončil svůj únik do připraveného gólmana Popelky, pak po Fládrově střílené přihrávce mířil zblízka nad.

Jednadvacetiletý útočník se prosadil až po půlhodině hry, kdy bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku Čtvrtníčka.

Pokutový kop za stejný prohřešek hned po přestávce zahrávali také domácí. Dostál sice pokus střídajícího Palíka kryl a poradil si i s dorážkou, ale třetí rána důrazného záložníka Strání skončila v síti.

Hostující kouč Červenka za nerozhodného stavu 1:1 oživil hru mužstva dvojitým střídáním a právě Votava tři minuty po svém příchodu na hřiště parádně přeloboval Popelku, jenž předtím zneškodnil šanci Sklenáře.

Hanáci se uklidnili a skóre v závěrečné čtvrthodině v pohodě navýšili.

„Škoda toho prvního poločasu. Vytvořili jsme si několik vyložených situací. Kdybychom je proměnili, zápas mohl být rozhodnutý už o přestávce. Takto se soupeř snažil, chtěl hrát. Do pětašedesáté minuty s námi držel krok, pak už jsme dominovali,“ dodal Červenka.

Hanácká Slavia se tak těší na druhé kolo MOL Cupu a atraktivního soupeře. „I kdybychom hráli s týmem z první nebo druhé ligy, nastoupíme,“ slibuje kroměřížský kouč.

MOL Cup, 1. kolo -

FC Strání – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:5 (0:1)

Branky: 49. Michael Palík z penalty - 77. a 80. Denis Plecitý, 30. Edvard Vasiljev z penalty, 63. Matěj Votava, 90. Jiří Sigmund

Rozhodčí: Kulička – Páral, Grečmal (Březáček)

Žluté karty: O. Čaňo – Vasiljev, Štěpánek

Diváci: 300

Strání: Popelka – O. Čaňo (46. Palík), Čtvrtníček, Gardian (69. V. Čaňo), Holík – Jahoda (76. Kolaja), Horňák (46. Michalec), Silnica, Spáčil, Hruboš – Salay (76. Bruštík). Trenér: Sameš.

Kroměříž: Dostál – Mlčoch, Žiška, Zavadil, Vyhlíd – Sklenář (69. Štěpánek), Matoušek (46. Plecitý), Cupák (79. Sigmund), Fládr – Mustafić (60. Votava), Vasiljev (60. Pančochář). Trenér: Červenka.