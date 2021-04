Převážná část oslovených fotbalových klubů možnosti trénovat od pondělí v šesti skupinkách po dvou lidech na sportovišti nevyužila. A na vině není jen aprílové, chladné a deštivé počasí. „Tento systém není pro nás ideální. Fotbal je kontaktní sport a celý týden dělat jen kruhové tréninky nic neřeší. Podobně individuálně se připravujeme již několik měsíců,“ poukázal kouč divizních Skaštic Roman Kolenič.

Mladí fotbalisté Fastavu se konečně dočkali. | Foto: DENÍK/Martin Břenek

On stejně jako většina sportovních odvětví a klubů v pátek již chystala plány, jak se dostal zpět do normálu, sportovního tempa. „Až řádný společný trénink bez zásadních omezení má smysl. Všichni jsme rozladění kolozvraty. Nyní již čekáme na zásadní rozhodnutí, nyní nemá cenu se jen domnívat. Zase bychom byli jen zklamáni,“ popisuje své pocity kouč divizních fotbalistů z Kroměřížska, jenž nikam nespěchá. „Nemá cenu celou situaci hrotit. Za mě jsme se po půlroční totální pauze měli v módu přípravy opět dostat do sportovního rytmu, potrénovat a vše nachystat na novou sezonu,“ přeje si Kolenič.