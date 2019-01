Fotbalisté Uherského Brodu začali zimní přípravu těsnou výhrou nad starším dorostem Slovácka 3:2.

Fotbalisté Uherského Brodu v úvodním přípravném zápase porazili starší dorost Slovácka 3:2 | Foto: www.cskub.cz

I když ligoví mladíci z Uherského Hradiště ve vyrovnaném zápase po trefách Kohúta a Křižáka dvakrát vedli, domácí tým pokaždé dokázal výsledek srovnat, aby ve druhém poločase završil obrat Martin Blanař.

„Výsledek není důležitý, ale hráče jsem za přístup pochválil. Byla to zajímavá konfrontace a kvalitní příprava,“ ocenil kouč Uherského Brodu Martin Onda.

Známý trenér dal proti mladíkům ze Slovácka šanci všem hráčům kádru.

„Tým jsem rozdělil na dvě jedenáctky. Každá z nich odehrála poločas,“ hlásil Onda.

Žádná posila se ale v dresu desátého týmu MSFL zatím neukázala.

„Do přípravy jsme zařadili osm hráčů z nižších soutěží. Jsou mezi nimi hlavně bývalí dorostenci a odchovanci,“ informuje domácí kormidelník.

V Uherském Brodě po podzimu skončil obránce Jiří Kovář, jinak mužstvo pokračuje ve stejném složení jako na podzim. O posilách se u Olšavy zatím nebaví.

„Je teprve začátek. Do konce ledna to necháme tak, jak to je. Pak si sedneme a řekneme, kdo u nás zůstane a kdo půjde do nižší soutěže. Podle toho kádr doplníme,“ říká Onda.

Broďané se letos poprvé sešli v úterý 8. ledna. V týdnu absolvovali tři tréninky, v sobotu pak odehráli přípravný duel s dorostem Slovácka.

I když domácí tým dvakrát prohrával, nakonec urval těsnou výhru. Na góly Kohúta a Křižáka odpověděli Josefík s Chwaszczem, obrat završil záložník Blanař.

„První půle byla z naší strany dobrá. Kombinace byly přesné, kluci dobře měnili místa a hra byla plná pohybu. Po změně stran ho však ubylo a v naší hře se objevily nepřesnosti. I když jsme dvakrát vedli, tak soupeř dvěma brankami z rychlých protiútoků skóre zápasu otočil,“ zhodnotil sobotní přípravný duel asistent trenéra staršího dorostu Slovácka Petr Vlachovský.

V příštím týdnu Ondův tým absolvuje v Prostějově fyzické testy, v sobotu čeká Broďany slovenský Púchov.

„Zimní příprava bude stejná jako v předcházejících letech. Žádné změny neplánujeme. Budeme využívat hlavně umělou trávu,“ dodává Onda.

Jeho tým před startem jarní část MSFL odehraje celkem osm přípravných utkání.

Přípravný fotbal

ČSK Uherský Brod – 1. FC Slovácko U19 3:2 (1:1)

Branky: Josefík, Chwaszcz, Blanař – Kohút, Křižák