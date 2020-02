Za domácí se poprvé trefila posila ze Slovácka Marek Janša, vítězný gól zaznamenal středopolař Martin Malenovský. Hostům ke kontaktní brance pomohla chyba brankáře Dostála v rozehrávce, kterou potrestal střídající Martin Gajdoš.

Trenér ČSK Miroslav Ondrůšek spokojený nebyl. „Zápas nám ukázal, že pořád máme velké nedostatky,“ poznamenal kouč Uherského Brodu.

Vadila mu hlavně laxnost v zakončení.

„Už poločas měl být 4:0. Bohužel místo toho, abychom proměnili šance, dali góly a v klidu si zahráli, tak soupeř po naši zbytečné chybě výsledek zkoriguje a nakonec z toho je zbytečné drama,“ zlobil se.

Právě na finální fázi musí Broďané v posledním týdnu přípravy zapracovat ze všeho nejvíc. V mistrovském zápase by zahozené šance hodně mrzely.

„Hráči to musí vyřešit a vyhodnotit sami. Já nemohu z lavičky nikomu radit a říkat, co má dělat. To už je o inteligenci jednotlivých kluků,“ uvedl Ondrůšek.

Starosti mu kromě chabé produktivity dělá také marodka. Slovácký celek v posledním přípravném zápase nastoupil bez šesti stabilních hráčů.

„Takže nevím, jestli se to dá vůbec nazvat generálkou. Vždyť určitě tři kluci jsou ze základní sestavy,“ říká.

Broďané proti Valašskému Meziříčí nastoupili bez Pochylého, Josefíka, Kopilce, France, Horáčka a Škubníka. Z nováčků se v základní sestavě objevili Košák, Šmatelka a Janša. „Příchod některých hráčů stále není dořešený, už se to ale krystalizuje. V týdnu to chceme dotáhnout. Se kterými hráči počítáme, už jsme jednali. Mělo by to dopadnout,“ věří Ondrůšek.

Valachům na Lapači scházel pouze Kiss Farkas, který se zranil v pátek na tréninku. Jinak byli hosté kompletní. Začátek ale nezachytili a po premiérové trefě Janši v červeném dresu brzy prohrávali.

Broďané byli v první půli nebezpečnější a měli další velké možnosti ke skórování, ale Janša další šance neproměnil, Šmatelka pálil vysoko nad a hostujícího gólmana nepřekonal ani Mančík. Richard David zase hlavičkoval po rohu Janši vedle.

Valašské Meziříčí ale nehrálo špatně a několikrát rovněž zahrozilo, brankář Dostál společně s obránci ale všechny ošemetné situace dokázali vyřešit.

Patnáctý tým MSFL měl i po přestávce navrch. Další tutovku trestuhodně zazdil Šmatelka. Domácí alespoň na chvíli uklidnil středopolař Malenovský, který zvýšil na 2:0.

Rozhodnuto ale nebylo. V 69. minutě chyboval brodský gólman Dostál a střídající Gajdoš uklidil míč do sítě.

Na druhé straně promarnil další příležitost Šmatelka, ránu Kováčika zase zastavilo břevno.

„Soupeř si vypracoval mnohem více příležitostí, proto vyhrál zcela zaslouženě, i když rozdíl měl být asi vyšší,“ uznal hostující trenér Pavel Hajný.

„Paradoxní ale je, že domácím jsme k šancím pomohli vlastními chybami sami. V prostorách, kde jsme měli zjednodušit hru, jsme poztráceli dost míčů, z čehož soupeř těžil. Když ale měli domácí míč a hráli do plných, skoro nic neměli,“ přidává.

S výkonem mužstva i úrovní utkání byl spokojený. „Zápas splnil svůj účel. Byla to dobrá prověrka,“ dodal Hajný.

Zatímco Valaši mají na vyladění formy ještě tři týdny, Uherský Brod vstoupí do druhé poloviny sezony už za týden v sobotu, kdy na Lapači přivítá Vyškov.

„Soupeř se posílil o Ordoše, v týmu má také Klesu a další zkušené hráče. Přesto doufám, že to zvládneme. Musíme jaro dobře odstartovat, uvědomuje si Ondrůšek.

Dobrou zprávou nejen pro Broďany je fakt, že z MSFL nebude sestupovat pět týmů, ale pouze dva. Důvodem je fakt, že i v příští sezoně by třetí liga měla mít osmnáct účastníků, což si podle informací Deníku prosadily některé kluby.

„Taky jsem to slyšel. Podle mě je to jednoznačně přínos,“ myslí si Ondrůšek.

Přípravný fotbal -

ČSK Uherský Brod – TJ Valašské Meziříčí 2:1 (1:0)

Branky: Marek Janša, Martin Malenovský – Martin Gajdoš

Uherský Brod: Dostál – Flasar, Vrága, Košák, Nevařil – Dolina, R. David, Malenovský, Mančík – Šmatelka, Janša. (Junaštík, Konečný, Kelíček, Kováčik, Kročil, Hulín).