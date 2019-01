Uherský Brod – Statečný výkon podali fotbalisté ČSK Uherský Brod na půdě lídra tabulky divize D ve Velkém Meziříčí, na body to ale nakonec nestačilo. Necelých deset minut před koncem totiž inkasovali jedinou branku utkání.

„Bylo to v podstatě z jediné šance domácích," posteskl si brodský trenér František Ondrůšek.

Velké Meziříčí – Uherský Brod 1:0 (0:0)

Hosté se museli obejít bez zkušeného beka Pavla Němčického, který má natažený sval, a také Dvořáka. Přesto podali proti vedoucímu celku tabulky výborný výkon. „Jsem přesvědčený, že za to, jak kluci zápas odbojovali, si bod zasloužili. Sedí v šatně zklamaní, strašně nás mrzí, že jsme to nedotáhli do konce," poznamenal František Ondrůšek.

Utkání se většinou odehrávalo mezi šestnáctkami bez větších šancí. Oba týmy hrozily pouze ze standardek a právě jedna z nich utkání nakonec rozhodla. V 82. minutě si před branku Uherského Brodu naběhl z druhé vlny Šimeček a přesnou hlavičkou rozhodl.

„Je to velké zklamání, nedá se nic dělat, musíme bodově zabrat o víkendu. Opět jedeme ven do Bystřice nad Pernštějnem. Pojedeme tam s pokorou, ale chceme tři body," dodal odvážně brodský kouč.

Branka: 82. Šimeček. Uh. Brod: Jiří Pochylý – Vojtek, M. David, Vrága, Kúdela – Indra (70. Holub), R. David, Šálek, Mančík (82. Jan Pochylý) – F. Hruboš, Nevařil (80. D. Hruboš). Trenér: F. Ondrůšek.