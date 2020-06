Fotbalisté Uherského Brodu zakončili první část přípravy, pod staronovým trenérem Martinem Ondou v sobotu dopoledne remizovali s béčkem Slovácka 1:1. Skóre v 17. minutě otevřel domácí Pochylý, hosté z Uherského Hradiště v závěru srovnali gólem Řeholy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Konečná remíza je spravedlivá. „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ souhlasí Onda. „Bylo to vyrovnané utkání. Nic hrozného, šíleného. Hosté byli častěji u míče a lépe kombinovali, my jsme ale taky rovněž několikrát zahrozili,“ přidává zkušený kouč.