Tohle byl závěr! Fotbalisté Uherského Brodu zvládli dramatickou koncovku domácího utkání s Petřkovicemi a po trefě útočníka Šimona Chwaszcze v nastaveném čase zlomili odpor Odry a vychutnávají si a vydřenou výhru 3:2.

Fotbalisté Uherského Brodu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

Parta kouče Miroslava Ondrůška ve třetí lize bodovala po měsíce a přiblížila se středu tabulky. „Pro nás jsou to strašně cenné body nad velmi silným soupeřem. Petřkovice mají soubojové a kvalitní mužstvo, o to víc nás výhra těší. Naopak o to více mě nyní mrzí porážky s Rosicemi a Hlučínem,“ prohlásil trenér Uherského Brodu.