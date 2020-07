„Hodnocení nemůže být negativní. Jsme teprve na začátku a po týdnu letní přípravy zkoušíme hráče z širokého kádru. Chceme vědět, kdo z nich má na to, aby se v mužstvu udržel i pro třetiligovou sezonu,“ říká kouč ČSK Martin Onda.

„Na našem týmu byla vidět jistá nesehranost. Domácí, kteří skončili v nedohrané druhé slovenské lize osmí, byli daleko kompaktnější. V jejich hře byla kvalita. My jsme navíc do Púchova přijeli s hodně mladým týmem, i přesto jsme se s tím rvali a vypracovali si i nějaké možnosti ke skórování. Nakonec jsme třetí gól dostali až v nastaveném čase, kdy už jsme všechno vrhli do útoku,“ pokračuje v hodnocení zkušený trenér.

Slovácký celek se musel v Púchově obejít bez mazáků Vrágy a Richarda Davida, v sobotu navíc scházeli i Flasar se Šmatelkou.

„Věkový průměr týmu, který byl doplněný kluky z dorostu nebo hráči, jenž se vrátili z hostování, byl pětadvacet let,“ informuje Onda.

Jedinou novou tváří byl gólman Petr Kratochvíl. Zkušený dvaatřicetiletý brankář, který v kariéře prošel i Žižkovem, Vlašimí, Jirny nebo Modrou, se po přestěhování do Zlína dohodl na angažmá v Uherském Brodě, kde nahradí mladého Horáčka.

Další novou tváří byl zlínský mladík Martin Váňa, jinak zatím žádné velká posila nedorazila.

Púchov byl v prvním poločase herně lepším týmem a svoji převahu vyjádřil vedoucí brankou. Slovenský tým pak v 66. minutě přidal druhý gól. Vzápětí ale Váňa snížil a hosté ze Slovácka až do konce zajímavého a rušného střetnutí živili šanci na remízu.

Odpor snaživého soupeře zlomil Púchov až v poslední minutě, kdy upravil na konečných 3:1.

Fotbalisté ČSK Uherský Brod i další zápas sehrají na Slovensku. V sobotu se představí v Novém Meste nad Váhom.

Přípravný fotbal -

MŠK Púchov – ČSK Uherský Brod 3:1 (1:0)

Branky: Rypák 2, D. Pilný - Váňa