Účastník MSFL ve druhém přípravném zápase remizoval na hřišti Nového Města nad Váhom 1:1. Porážku slováckého celku odvrátil v 80. minutě Josefík, jenž odpověděl na vedoucí gól domácího Držíka.

„Utkání bylo vyrovnané a korektní. Klidně jsme mohli vyhrát, šancí jsme si vypracovali dost. Na druhé straně výsledek pro mě není až tolik podstatný. Jsme na začátku hrubé fáze přípravy, což je na výkonu i hře mužstva znát,“ říká trenér Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Nástupce kouče Ondy dal ve středu volno zraněnému brankáři Dostálovi, středopolaři Malenovskému nebo útočníkovi Chwaszczovi. Šanci na Slovensku dostali jiní borci, kteří rozhodně nepropadli.

„Ze zápasu nejdou dělat nějaké závěry. Utkání však splnilo účel. Byl jsem spokojený, jak kluci k duelu přistoupili,“ uvedl Ondrůšek.

Mužstvo po odchodu několika klíčových hráčů zatím dává dohromady. Žádná výrazná posila ale zatím k Olšavě nedorazila.

„Nějaké hráče máme vytipované, zatím se to u nás spíš střídá. Jasno chceme mít do čtrnácti dnů nebo tří týdnů. Na konci července už by sestava měla vykrystalizovat,“ věří Ondrůšek. Jeho tým v sobotu důkladně prověří druholigová Líšeň.

Přípravný fotbal –

AFC Nové Město nad Váhom – ČSK Uherský Brod 1:1 (1:0)

Branky: 37. Držík – 80. Josefík

Nové Město nad Váhom: Druxa - Bošanský, Kubrický, Múdry, Miklovič, Držík, Buček, Živčic, M. Šebek, Hornáček, L. Šebek (Vavrúš, Sekerka, Šupka, Gajdošík, Bončo)

Uherský Brod: Horáček - Vrága, Konečný, Liška, Hulín, Jaroněk, Nevařil, Mančík, Pochylý, Josefík, R. David. (Černík, Kelísek, Kúdela, Sedláček, Kročil)