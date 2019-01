Uherský Brod – Zápas dvacetiletí, tak nazval důležitý mač o první místo v tabulce šéf uherskobrodského ČSK Josef Hamšík. Obě mužstva se tři kola před koncem mohla výhrou dostat do čela tabulky a přiblížit se postupu do třetí ligy.

V divizním šlágru o postup do MSFL remizoval Uherský Brod s lídrem soutěže. Oba góly domácích vstřelil sváteční kanonýr Vrága. Remízy využilo Blansko, díky domácí výhře jde do čela tabulky.Hosté z Hodonína dvakrát vedli, za domácí fotbalisty ale pokaždé srovnal sváteční střelec Michal Vrága a divizní šlágr tak skončil nerozhodně. To nahrálo Blansku, které si doma snadno poradilo se Ždírcem a o bod se vyšvihlo na čelo tabulky. Dvě kola před koncem má tak k postupu do MSFL nejblíže.

Uherský Brod – Hodonín 2:2 (0:1)

Největší návštěva za několik posledních let, čtyři vstřelené góly a parádní ofenzivní představení. To všechno bylo k vidění v souboji o čelo divizní tabulky.

Lépe začali hosté z Hodonína, už po deseti minutách hry se prosadil polovysokou střelou Holešínský – 0:1. Brance předcházel hrubý zákrok jednoho z hodonínských hráčů na domácího Dolinu, hlavní arbitr ho však nepochopitelně nechal bez povšimnutí.

„Jednoznačně neodpískaný faul, ta situace byla zvláštní. Rozhodčí nebyl daleko, podle mě to viděl velice dobře, ale nepískl," zlobil se na sudího domácí lodivod Martin Onda.

První půlka se hrála v rychlém tempu a většinou pod taktovkou domácích. Obranu Hodonína zlobil hlavně rychlonohý Dolina, srovnat ovšem mohl šest minut před odchodem do kabin Richard David, který ale z nadějné pozice ani nadvakrát nedotlačil míč do sítě.

„První půli, kterou jsme paradoxně prohráli, jsme byli lepší. Kluci víc drželi balon, měli jsme víc šancí, jednoznačně se hrálo v naší režii," hodnotil úvodní dějství brodský trenér.

Vyrovnání se dočkal parádně zaplněný stadion už čtyři minuty po změně stran. Na centr si naběhl Vrága a hlavičkoval přesně – 1:1.

Jenže Hodonín má exligového Tomáše Polácha, který byl na orelském stadionu hodně při chuti. Dirigoval hru ambiciózního celku a po necelé hodině hry přesnou střelou k tyči zařídil svému mužstvu znovu těsný náskok – 1:2. I podruhé ale domácí dokázali odpovědět. Opět to měla na svědomí hlava Michala Vrágy, která stanovila konečný výsledek – 2:2.

Oba celky se ovšem snažily strhnout vítězství na dvou stranu. Deset minut před koncem mohl rozhodnout střídající Michalec, ale domácí forvard v ideální pozici minul míč. Na druhé straně v samém závěru po střele jednoho z hodonínských hráčů zachraňoval na brankové čáře hrdina zápasu Vrága.

„Bod musíme brát, v zápase jsme dvakrát dotahovali, podařilo se nám vyrovnat. V závěru tam byly šance na obou stranách, takže remízu bereme. Měl jsem z utkání obavy, protože znám kvality soupeře, ale nakonec jsme mohli i vyhrát. Mrzí nás to. Momentálně se asi smějí v Blansku. Nepočítám, že by v domácím zápase zaváhali," správně předpokládal Martin Onda, který by se postupu o stupínek výš rozhodně nebál. „Bylo by to hrozně složité, ale už v zimní přípravě jsme se proti třetiligovým celkům přesvědčili, že bychom v soutěži nebyli do počtu. Do konce schází dvě kola, budeme čekat na zaváhání soupeřů, ale i medailové umístění je hezké," zakončil optimisticky kouč Uherského Brodu.

Branky: 49. a 73. Vrága – 10. Holešínský, 57. Polách. Rozhodčí: Klíma – Horák, Hanák. ŽK: M. David, Jaroněk, Veselý, Mančík. Diváků: 550. Uh. Brod: Kohoutek – Pochylý, Vrága. M. David, Kúdela – Dolina (69. Mančík), R. David, Pacl (77. Michalec), Večeřa (90. Sedláček) – Jaroněk, Nevařil. Trenér: Onda.