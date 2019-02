Uherské Hradiště – Bláznivý zápas viděli fanoušci na stadionu v Uherském Hradišti. Fotbalisté Slovácka sice ve 3. kole MOL Cupu těsně před koncem základní hrací doby vyrovnali na 2:2 a vynutili si prodloužení, v němž je poslal do vedení Hlúpik, postup ale nakonec stejně slavila druholigová Opava, která dvěma trefami otočila na konečných 3:4.

Domácí fotbalisté sice tři minuty před koncem základ-ní hrací doby vyrovnali na 2:2 a v prodloužení je poslal Hlúpik do vedení, postup do 4. kola MOL Cupu přesto nakonec slavili Slezané.

„Není pro mě lehké zápas hodnotit. Od samého začátku jsme prohrávali osobní souboje, byli jsme nedůslední při standardních situacích. Opava nakonec zápas zaslouženě dotáhla do vítězného konce a dala nám velký námět na přemýšlení, jestli vůbec můžeme být s tímto kádrem konkurenceschopní," smutnil po utkání domácí trenér Stanislav Levý.

Jeho protějšek zažíval úplně opačné pocity. „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, herně jsme byli lepší než domácí. Klobouk dolů předtím, jakým způsobem se kluci popasovali s kritickou situací, kdy domácí v závěru vyrovnali a hned na začátku prodloužení šli do vedení. Moc si toho vážím, doufám, že nám to pomůže i do dalších zápasů," nechal se slyšet opavský lodivod Roman Skuhravý.

Domácí kouč Levý slíbil, že v MOL Cupu nebude šetřit žádné hráče, což splnil. Udělal však několik dílčích změn, z nichž tou největší bylo, že Radu posunul ze stopera na štítového záložníka. V základní sestavě nastoupil Tetteh a také uzdravený Chvátal.

Aktivněji ale začali hosté z Opavy. Po centru Zapalače se míč odrazil k Janetzkému, který ale z nadějné pozice nepropálil hlouček hráčů před malým vápnem. Domácí hráli pomalu, jakoby bez zájmu a za jejich laxnost je mohl ve 22. minutě potrestat hostující kapitán Žídek, jeho hlavičku ale zastavila pravá tyč Hečovy branky.

Až pak se dostali ke slovu i domácí. Marek Havlík si na polovině hřiště převzal balon, nikým nehlídaný prošel až před šestnáctku hostí a nechytatelnou ranou k tyči překonal Lasáka – 1:0.

Na dvoubrankový rozdíl mohl o chvíli později zvýšit Diviš, s jeho hlavičkou si ale opavský brankář poradil.

Tři minuty před přestávkou se hosté po Schaffartzikově hlavičce těšili z vyrovnání, radost jim ale pokazil praporek asistenta Peřiny. Pak ještě mohl pohnout ukazatelem skóre Tetteh, jeho povedená pokus ale Lasák vyškrábl na roh.

Po změně stran se začaly dít velké věci. V 58. minutě se podruhé v zápase dostal do šance Jan Žídek a tentokrát už slavil gól – 1:1. To však nebylo vše, čtvrt hodiny před koncem Opava dokonce strhla vedení na svou stranu. Gólman Heča neudržel střelu ze střední vzdálenosti a Jurečka pohodlně dorazil míč do sítě – 1:2.

S domácími to nevypadlo vůbec dobře, pak ale trenér Levý poslal na hřiště Tomáše Ťoka, který po čtyřech minutách pobytu na hřišti nádhernou ranou z pětatřiceti metrů do šibenice vyrovnal – 2:2.

V posledních vteřinách se mohl stát hrdnou zápasu Hlúpik, jeho oblouček ale zastavila tyč. A tak se šlo do prodloužení. Hned v jeho druhé minutě se už Filip Hlúpik trefil a přiblížil Slovácko k postupu do 4. kola.

Jenže Opava se nevzdala. Jursa krásnou hlavičkou vyrovnal a na konci prvního prodloužení

Schaffartzik z penalty opět otočil kormidlem zápasu – 3:4.

Jelikož se domácí favorit v závěrečné čtvrthodině už nedokázal gólově prosadit, skončila jeho pohárová pouť už ve 3. kole.

1. FC SLOVÁCKO – OPAVA 3:4 po prodl. (1:0, 2:2)

Branky: 28. Havlík, 87. Ťok, 92. Hlúpik – 58. Žídek, 76. Jurečka, 102. Jursa, 105. z pen. Schaffartzik. Rozhodčí: Julinek – Paták, Peřina. ŽK: Rada – Simerský, Zapalač, Schaffartzik, Lasák. Diváci: 630.

1. FC Slovácko: Heča – Chvátal, Hofmann (83. Ťok), Košút, Šimko – Rada, Daníček – Diviš (46. Hlúpik), Havlík, Tetteh – Koné (59. Zajíc). Trenér: Levý.

Opava: Lasák – Helebrand, Žídek, Simerský, Hrabina – Kuzmanovič (85. Machálek), Schaffartzik, Zapalač, Jurečka, Janetzký (96. Grussmann), Mozol (63. Jursa). Trenér: Skuhravý.