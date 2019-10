Důraznější domácí rozhodli sobotní duel dvěma brankami v úvodní půlhodině. Oba góly dali hlavou. Nejprve se trefil Radek Matulka, pak prodloužil balon do sítě Kamil Skalník.

Celek z Uherského Hradiště zahrozil pouze v úvodu za bezbrankového stavu, jinak vůbec nebezpečný nebyl. „I když jsme taky měli nějaké příležitosti, soupeř nás předčil ve zdravé agresivitě. Fotbalisté Vrchoviny byli daleko důraznější a odvážnější v osobních soubojích. Za výhrou šli mnohem víc než my. My jsme ze soubojů odpadali. Nadšeně hrající domácí za stavu 2:0 kontrolovali hru. Sebevědomějším domácím ke třem bodům pomohli také velmi hlasití fanoušci,“ uvedl trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Hosté mohl jít do vedení po zblokované střele Vechety. Rána mládežnického reprezentanta ale skončila na tyči. Pak se po zisku míče v rozehrávce soupeře dostal do zakončení Vasiljev, ale jeho málo razantní střelu vyrazil domácí brankář Šmída na roh.

Poté převzali iniciativu hráči Vrchoviny. Do sólového úniku se dostal Duba, ale gólman Dzeminskyy jej vychytal. O čtyři minuty později to byl opět Duba, který jen olízl tyč hostující svatyně. Ve 27. minutě Michal pěkně zakroutil trestný kop a Kamil Skalník míč hlavou prodloužil do branky Slováčka. Krátce před půlí Michal uvolnil Michala Skalníka, ale ten na gólmana hostů nevyzrál.

Krátce po změně stran se do míče opřel z velké dálky obránce Smetana, ale mířil těsně nad branku. O chvíli později se po pěkné kombinační akci zjevil v dobré příležitosti Kamil Skalník, ale mířil jen do boční sítě. Hráči Nového Města se poté zaměřili na pozornou defenzivu, kterou podpořil jistým výkonem Šmída. Když pak neuspěl ani střídající Zbytovský, na výhře celku z Vysočiny 2:0 se již nic nezměnilo.

SFK Vrchovina – 1. FC Slovácko B 2:0 (2:0)

Branky: 16. Radek Matulka, 27. Kamil Skalník

Rozhodčí: Mayer – Rosický, Bebenek (Vítek)

Žluté karty: K. Skalník – Řihák, Jamný, Baran, Krejčík

Diváci: 310

Nové Město: Šmída – Duda (90. Donkor), Vícha, Batelka, Smetana – Švanda (80. Chloupek), Michal (71. Zbytovský), K. Skalník, Matulka (68. Svoboda) - M. Skalník (85. Wolker), Duba.

Slovácko B: Dzeminskyy – Olšanský, Řihák, Jamný, Krejčík (59. Peričevič) , Pek (79. Janša) Baran, Srubek, Vasiljev, Pernica (79. Hladký) Vecheta. Trenér: Němčický.