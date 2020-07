„O výsledek až tolik nešlo. Pětkrát za sebou jsme to vyhráli, letos jsme to však pojali hlavně jako zábavu. Hlavní je, aby se nikdo nezranil. Trošku se zpotit, dát si s kluky pivo, pobavit se,“ uvedl brankář týmu BG Financesta Roman Haša.

Tradiční klání ovládli Legendární. Mužstvo složené z odchovanců Slovácka či futsalistů Bazooky ve finále porazilo Bálešáky 4:1. Třetí ve velkém vedru skončili Vesničani.

„Už bylo potřeba, aby nás někdo porazil. Ostudu jsme neudělali, turnaj měl znovu velmi dobrou úroveň,“ uvedl vedoucí turnaje Jakub Sklenář. Za vítěze nastoupili třeba Jan Silný, Jan Šipka či Martin Janečka.

Letošního klání se na hřišti v areálu aquaparku zúčastnilo deset týmů, které byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin. Hrálo se tři plus jedna systémem každý s každým, do čtvrtfinále šlo osm nejlepších, nejhorší dva týmy skončily. Hrací doba byla dvakrát sedm.

Nedělní turnaj v plážové házené byl kvůli nízkému počtu přihlášených týmu zrušený. „Věříme, že v příštím roce se uvidíme v plné síle,“ přeje si hlavní organizátor Slováckého léta Marek Pochylý.