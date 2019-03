Hrdinou pátečního utkání byl domácí kapitán Lukáš Rešetár. Český reprezentant se proti Bazooce blýskl čtyřmi góly, v součtu s prvním zápase jí nastřílel dohromady sedm branek. Další dvě trefy Interobalu zaznamenal Kovács. Za hosty porážku mírnili Ťažký s kapitánem Sopůškem.

„Hráčům nemám co vytknout. Poslední zápas sezony neskutečně odmakali, kluci Plzni byli důstojným soupeřem. I když to znovu na body nestačilo, jsem moc rád, že jsme se rozloučili se ctí,“ prohlásil kouč Uherského Hradiště Jaroslav Hastík.

Přitom Moravané do Plzně málem neodjeli.

„Ještě půl hodiny před odjezdem to nebylo jisté, protože nás bylo málo. Nebýt velké obětavosti kapitána Sopůška, který jako marod doslova vylezl z postele, tak asi by hrozila kontumace,“ ví Hastík, který se snaží Bazooku v nejvyšší futsalové soutěži i přes nepříznivé okolnosti udržet, ale majitelé klubu jednají o budoucnosti s Hodonínem.

Prezident František Moric v pátek večer po boku šéfa Tanga Jiřího Štěrby sledoval ve sportovní hale TEZA druholigový duel Hodonína s Baníkem Ostrava (6:5).

Podle informací Deníku jsou zástupci obou moravských klubů domluvení, což potvrdil také místopředseda Tanga Miroslav Bartyzal.

„Teď už to mohu říct. Jednáme s Bazookou Uherské Hradiště o spojení. Uvidíme, zda to posvětí výkonný výbor futsalu. Rozhodnuto by mělo být do konce května. V té době budeme vědět, co budeme hrát,“ říká známý funkcionář.

Osud Bazooky zpečetěn?

Podle všeho je tak osud Bazooky v Uherském Hradišti zpečetěn.

Přitom ambiciózní nováček Varta ligy si svými výkony i výsledky řekl nejenom o pozornost fanoušků, ale hlavně soupeřů a futsalové veřejnosti.

Oslabení Moravané nepropadli ani v Plzni, kde odehráli velmi dobrý první poločas. Na vedoucí gól mazáka Rešetára odpověděl Slovák Ťažký, který pak reagoval i na trefu Kovácse.

V 16. minutě se však znovu trefil Rešetár a Interobal šel do kabiny s jednobrankovým náskokem.

Po přestávce už Západočeši na palubovce kralovali a své vedení ještě navýšili. Hosté ale bojovali až do konce. Po třetí brance výtečného Rešetára snižoval kapitán Bazooky Sopůšek, ale závěr už patřil Plzni.

Nejprve se při power-play soupeře prosadil Kovács a plzeňský triumf završil Rešetár, který po vyloučení Slaného využil přesilovku čtyři na tři.

Domácí bitvu na dálku o páté místo zvládli i bez trenéra Davida Friče. Plzeňský kouč si proti Uherskému Hradišti odpykal předposlední ze svého šestizápasového trestu poté, co byl na Slavii vykázán z lavičky. Za vše mohl komentář k výkonu sudího Řeháčka v závěru duelu.

Ve čtvrtfinále play-off Západočeši půjdou už poněkolikáté na Slavii. Pro Bazooku sezona plná emocí skončila.

SK Interobal Plzeň – Bazooka CF Uherské Hradiště 6:3 (3:2)

Branky: 2., 16., 25. a 39. Rešetár, 13. a 38. Kovács – 3. a 15. Ťažký, 29. Sopůšek. Rozhodčí: Košťál, Šmíd. Žluté karty: Kovács, Holý – Sopůšek, Slaný, Čtvrtníček. Červená karta: 39. Jakub Slaný (Uherské Hradiště). Diváci:350

Plzeň: Luhový (Němec) – Rešetár, Kovács, Holý, Sláma – Künstner, Turek, Havel, Štrajt – Slavík, Rozboud, Křemen

Uherské Hradiště: Kunický – Šarközy, Slaný, Čtvrtníček, Németh, Ťok, Sopůšek, Ťažký

Další výsledky 22. kola: Teplice – Chrudim 2:1 (0:0), Sparta Praha – Helas Brno 15:3 (10:2), SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 9:6 (6:4), Ostrava – FC Démoni Česká Lípa 1:12 (1:4).

1. Teplice 20 18 0 2 122:51 54

2. Sparta Praha 20 17 0 3 194:48 51

3. Chrudim 20 16 2 2 116:27 50

4. Slavia Praha 20 13 3 4 101:59 42

5. Interobal Plzeň 20 10 1 9 110 : 62 31

6. Olympik Mělník 20 8 2 10 82:129 26

7. Démoni Česká Lípa 20 6 1 13 61:108 19

8. Helas Brno 20 5 2 13 56:87 17

9. Bazooka CF U. Hradiště 20 4 2 14 67:102 14

10. Liberec 20 4 1 15 68:151 13

11. VŠB-TU Ostrava 20 2 0 18 45:198 6

Čtvrtfinálové dvojice: Svarog FC Teplice – Helas Brno, Sparta Praha – Démoni Česká Lípa, ERA-PACK Chrudim – Olympik Mělník, Slavia Praha – Interobal Plzeň