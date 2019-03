Futsalisté Uherského Hradiště si v 19. kole Varta ligy připsali nejhorší porážku letošní sezony, když pražské Spartě podlehli 0:9. Proti bývalému klubu jednou skóroval také Lukáš Křivánek.

Český reprezentant pečetil triumf Pražanů ve 37. minutě. Bazooka i po jedenácté porážce hájí osmé místo v tabulce. Šance na postup do play-off je však vzhledem k losu v závěrečných kolech minimální.

„Chceme soutěž hlavně důstojně dohrát,“ opakuje kouč futsalistů Uherského Hradiště Jaroslav Hastík. Před pátečním zápasem proti Spartě měl oprávněné obavy. Z kvalitního soupeře, daleké cesty i možného debaklu.

„Ještě před nedávnem jsme si mohli o střetnutí proti Spartě nechat jenom zdát. I proto jsme měli v úmyslu vyrazit do Prahy už dopoledne a ještě před zápasem navštívit Matějskou pouť, abychom se na zdejších atrakcích co nejvíce zadaptovali na jeho očekávaný scénář," vtipkoval před utkáním Hastík.

„Hráči však nedostali dovolenou, a tak se budeme modlit, aby se někde na D1 nezpříčil kamion a my stihli začátek. Na duel proti futsalovým světoběžníkům se přesto těšíme, nehodláme spáchat harakiri a ani nestojíme o žádný zápis do knihy rekordů," dodal s úsměvem.

Nakonec byl stejně jako hráči v maskáčových dresech rád, že už má duel s třetím týmem tabulky za sebou. Sparta si proti oslabeným Moravanům s chutí zastřílela a proti Bazooce prodloužila sérii domácí neporazitelnosti, která trvá od počátku letošní sezony.

Hosté byli Pražanům hlavně v první půli důstojným soupeřem. Borci z Uherského Hradiště dobře bránili a komplikovali život od začátku aktivnější Spartě. Jako první se trefil v 6. minutě Seidler, když z osy hřiště poslal míč k pravé tyči. Po čtvrt hodině hry na spoluhráče navázal Vnuk, který po Cupákově přihrávce propasoval míč mezi tyčí a natahujícím se gólmanem Kunickým.

Další šance a střely soupeře brankář Uherského Hradiště kryl, takže Bazooka šla do kabiny za přijatelného stavu 0:2. Pytel s góly se roztrhl až ve druhém poločase. Nejdříve se během dvou minut dvakrát prosadil Amrani, pátý úder zasadil soupeři Vnuk. O tři minuty později přidal branku Drahovský a Seidler. Ve 37. minutě se gólem přes celé hřiště blýskl Wilde.

Triumf Sparty symbolicky pečetil Křivánek, který zastavil gólové hody proti jeho bývalému týmu. Bazooce snaživý výkon nestačil, v Praze se nedočkala ani čestného úspěchu. Dvojcifernému přídělu ale utekla.

„První půle z naší strany nebyla optimální, měli jsme hodně šancí, ale hráli jsme s Bazookou nahoru dolů, což nám nesvědčí. My si musíme držet balon a postupně se dostávat do šancí, které potom, když jsme v klidu, proměníme. Dneska jsme viděli, že to umíme táhnout, všechny čtyřky dávaly góly,“ uvedl hráč Sparty Tomáš Vnuk.

Futsalisté Uherského Hradiště si nyní výlet do hlavního města zopakují. Ve 20. kole totiž vyzvou pražskou Slavii. V Edenu se Bazooka pokusí uhrát lepší výsledek než proti Spartě.

AC Sparta Praha - Bazooka CF Uherské Hradiště 9:0 (2:0)

Branky: 6. a 31. Seidler (Cupák), 15. a 27. Vnuk, 21. a 23. Amrani, 30. Drahovský, 37. Wilde, 37. Křivánek. Rozhodčí: Kliner, Markovský

Sparta Praha: Vahala (Gerčák) – Seidler, Drahovský, Vnuk, Cupák, Wilde, Novak, Grbeša, Angellott, Amrani, Křivánek, Hora

Uherské Hradiště: Kunický – Šarközy, Slaný, Maniatis, Čtvrtníček, Németh, Ťok, Sopůšek, Ťažký

Další výsledky 19. kola: Mělník – Liberec 6:5 (1:2), FK ERA-PACK Chrudim – Helas Brno 4:0 (3:0), VŠB-TU Ostrava – SK Interobal Plzeň 1:4 (0:3). Předehráno: FC Démoni Česká Lípa – SK Slavia Praha 4:7 (1:3).