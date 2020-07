Babice se dočkaly. Místo Drslavic si konečně zahrají okresní přebor

Třikrát jim to těsně nevyšlo, počtvrté se dočkali. Fotbalisté Babic si konečně zahrají okresní přebor, do vyšší soutěže mimořádně postoupili na úkor Drslavic. Ty účast v soutěžích OFS Uherské Hradiště překvapivě odpískaly a nepřihlásily se ani do okresní soutěže mužů.

Vedení svazu nabídlo volné místo právě Babicím. Nejlepší tým loňského ročníku okresních soutěží nabídku obratem potvrdilo a těší se na přebor i nové soupeře. „Určitě z toho máme všichni velkou radost. O postup jsme se snažili delší dobu, ale vždycky nám to o jedno místo uniklo. Teď jsme se dočkali. Spadl nám velký kámen ze srdce,“ přiznává člen výboru FC Babice Radek Chybík. Celek z Uherskohradišťska měl dlouho smůlu. I když se vždy pohyboval v tabulce nahoře, pokaždé se našel někdo lepší. Po Topolné slavily postup Polešovice nebo Jankovice, Babice pokaždé měly smůlu. Když už se zdálo, že svoji soutěž vyhrají, přišla pandemie koronaviru a rozhodnutí svazu, který ještě před jarními odvetami ukončil sezonu. Ze sedmibodového náskoku tak nic nezbylo. I když tým vedený známým trenérem Tomášem Stýskalem třídu oficiálně vyhrál, postup hned slavit nemohl. Musel čekat. Prokletí utnulo až odhlášení Drslavic, cestě vzhůru fotbalistům Babic už nic nebránilo. „I přes veškerou pokoru a úctu ke všem našim soupeřům si myslíme, že kluci svojí kvalitou převyšují okresní soutěž. Už bylo opravdu na čase, aby se posunuli výš. Všichni stárnou a nechtěli jsme další rok čekat. Mohlo to být kontraproduktivní. Nakonec to ale vyšlo,“ oddechl si Chybík. Nováčka soutěže hned na úvod čeká venkovní duel v Nedakonicích, o týden později se představí doma proti béčku Strání. „Chceme hlavně předvádět fotbal, který se bude líbit našim fanouškům. Ti za námi jezdili i ven a podporovali nás. Příznivci si v poslední době zvykli, že jsme neustále jenom vyhrávali. Teď mohou být výsledky horší, ale chceme jít krok za krokem a pohybovat se v klidném středu tabulky,“ přeje si Chybík. O záchraně se v klubu vůbec nebaví. „Věřím, že pokud chytneme začátek, můžeme být v horních patrech tabulky,“ doufá funkcionář. Že se nemusí Babice soupeřů bát, dokazují výsledky z letní přípravy. Ambiciózní tým zvítězil v Bílovicích 4:3 a v Polešovicích minulý týden remizoval 2:2. „Hlavně druhý poločas snesl přísné měřítko. Z naší strany to bylo fakt velmi dobré, což ocenil i soupeř,“ uvedl Chybík. Zkušené a sehrané mužstvo koučuje Tomáš Stýskal. Známý trenér, který v minulosti působil také u ligového týmu Slovácka, nastolil v Babicích pořádek i řád. Mančaft pod jeho vedením funguje, což je vidět na výkonech i výsledcích, „Hlavně tréninky mají výbornou úroveň,“ oceňuje jeden z členů výboru. Mezi klíčové borce patří bratři Orságovi nebo Milan Válek či Filip Litoš. Z hostování v Hluku se vrátil Erik Horníček, šanci dostanou také talentovaní mladíci Maňácek s Hořínkem. Vedení klubu přemýšlí i o dalším doplnění kádru. „Máme nějaké kluky rozjednané, ale ještě je potřeba to dotáhnout. Chceme hlavně hráče do útoku, kde potřebujeme zvýšit konkurenci,“ dodává Chybík.

