Fotbalistky Slovácka (v bílém) zatím proplouvají soutěží bez ztráty kytičky. Koncem září jejich formu prověří Pardubice. | Foto: DENÍK/archiv

„Ach, ta koncovka,“ posteskla si opět po utkání trenérka, která se musela držet za hlavu především v první půli. „Celý čas jsme byly jednoznačně lepším týmem, ovšem zahodily jsme nespočet šancí. Především v úvodní pětačtyřicetiminutovce.“

Když chvíli po přestávce Dudová zvýšila vedení Slovácka na 2:0, čekaly se střelecké dostihy. „Nechápu to. Před měsícem v přípravě jsme daly Baníku osm gólů, nyní jen dva. Měly jsme vyhrát sedm nula, takový byl mezi oběma výběry rozdíl,“ je přesvědčená Klimková, který zatím netuší, kde je zakopaný pes. „Herně to z naší strany nebylo špatné, ale v koncovce jsou holky asi příliš křečovité. V přípravě to bylo více o pohodě.“

Po třech kolech se Slovácko společně se Slavií Praha vyhřívá na čele tabulky, když vybojovalo plný počet bodů. „Vzhledem k našim posledním nepovedeným začátkům soutěže jsme spokojení, cílem je vyhrát úvodní čtyři kola. Proto věřím, že naši dobrou formu potvrdíme poslední zářijový víkend v Pardubicích,“ vyznala se trenérka.

Nadcházející dvoutýdenní přestávku fotbalistky Slovácka využijí především k pilování své slabiny. „Zaměříme se na zefektivnění střelby. Ta nás nejvíce trápí,“ přiznala.

Opravdovou sílu týmu a jeho ambice naznačí následující dvojutkání, kdy se Slovácko střetne s pražskými „S“. „Lámat chleba se bude v domácím duelu se Spartou a následně na půdě Slavie. Každý získaný bod bude proti posíleným soupeřům úspěchem,“ uvědomuje si Klimková.

1. FC SLOVÁCKO - FC BANÍK OSTRAVA 2:0 (1:0)

Branky: 14. Strožová, 48. Dudová. Rozhodčí: Zaplatilová - Drahotušská, Křížová. Bez karet. Slovácko: Lapešová - Juráková (79. Šicová), Sedláčková, Vlasatíková, Hýlová - Drahníková (53. Kovářová), Cahynová, Polášková, Cvernová (53. Bartovičová) - Strožová, Dudová (66. Ondračková). Trenérka: Jitka Klimková

DALŠÍ VÝSLEDKY: Slavia - Pardubice 9:0 (7:0), Hr. Králové - Plzeň 3:2 (2:1), Brno - Teplice 3:0 (1:0).

I. liga kopané dorostenek - 3. kolo: 1. FC SLOVÁCKO - FC BANÍK OSTRAVA 8:0 (4:0). Branky: 8., 28. a 46. Šulová, 29. a 42. Novodomská, 4. Březinová, 66. Knapová, 79. Horáčková. Slovácko: Šubardová - Palová, Stolářová (41. Dubravská), Janků, Ponížilová - Novodomská, Šulová (56. Otrusiníková), Bužková Knapová - Matoušková (41. Horáčková), Březinová (56. Lysáková). Trenéři: Jačisko, Fanta.