Do světa fotbalu vtrhl ještě před nástupem na povinnou školní docházku. „Dostal jsem se k němu ve školce, do fotbalové školičky prováděli nábor. To mi bylo pět let,“ pátrá v paměti „náš Petr Čech“.

Až do uplynulého léta nastupoval za klub SK Zašová 1926. V srpnu letošního roku se oficiálně stal mládežníkem Valašského Meziříčí, kde nastupuje na pozici levého záložníka. „Nedá se říct, že by mě levé křídlo netěšilo. Jsem rád za každý zápas. Nejvíce mě to ale baví na defenzivním štítu, což jsou jeden nebo dva hráči stojící před obranou. Ti mají za úkol vyvážet míče a nabourávat se do soupeřových protiútoků,“ přibližuje své nejoblíbenější postavení na fotbalovém pažitu.

Během své dosavadní krátké kariéry dokonce vyzkoušel i jinou pozici – ta, která je vlastní legendě českého fotbalu Petru Čechovi. Tedy pozici brankáře. „Matně si pamatuji, že jsem chytával jako menší. To ale v určitém věku chce snad každý,“ domnívá se mladý klučina. „Možná bych chytal i nyní, když ale neběháte, tak to podle mě není takový fotbal. Navíc máme výborného gólmana, za další nejsem ani nijak vysoký,“ poukazuje na své výškové dispozice.

Tím se oproti Petru Čechovi liší. A to dost. Někdejší brankář Sparty Praha nebo francouzského Rennes mimo jiné poutal svojí výškou – dle oficiálních údajů měří 196 centimetrů. „Petra znám docela dobře. Nosit jeho jméno a příjmení je pro mě i vcelku velká čest. Když si člověk uvědomí, jakou měl kvalitu, tak je to celkem dobrý pocit,“ culí se 13letý hráč Valašského Meziříčí.

Oproti známější personě českého fotbalu je mladší o 27 let. Bývalý reprezentační brankář navíc před třemi a půl lety zakončil bohatou a úspěšnou kariéru. Za národní mužstvo naposledy chytal na jaře 2016. Není tak divu, že „náš Petr Čech“ velkou část jeho zápasů neměl šanci pořádně zaregistrovat. „Za reprezentaci jsem ho asi už chytat neviděl. Nebo si to nepamatuji. Vím ale, že byl velmi úspěšný. Hodně ho vídám v záznamech nebo fotbalových kompilacích, třeba na youtube.“

I díky této možnosti si tak o úspěšném gólmanovi mohl udělat obrázek. „Za svoji kariéru toho dokázal neskutečně moc. Dost lidí si ho tak už určitě pamatuje,“ uvědomuje si někdejší mládežník Zašové.

Ve fotbalovém prostředí jméno současného hráče Valašského Meziříčí pochopitelně rezonuje. „Reakce na to byly, většina lidí mi to ani nechtěla věřit,“ usmívá se. „Že by se mě ale někdo ptal, zda jsme rodina, tak to v podstatě nikoliv,“ uzavírá 13letý Petr Čech.

Zda půjde ve šlépějích svého slavného jmenovce si ještě nějaký ten pátek budeme muset počkat.