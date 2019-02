Fotbalová reprezentace už může spřádat plány na nadcházející kvalifikační cyklus. Los v Dublinu jí do bojů o ME 2020 přiřkl atraktivní Anglii i trojici nevyzpytatelných soupeřů z nižších výkonnostních košů. Jak hodnotí protivníky obránce Theodor Gebre Selassie?

Trénink české fotbalové reprezentace před zápasem Ligy národů se Slovenskem 8. října v Praze. Theodor Gebre Selassie | Foto: Deník / Martin Divíšek

Z prvního koše vyfasovali čeští fotbalisté soupeře z nejtěžších. Anglie se blýskla semifinálovou účastí na letošním světovém šampionátu a ovládla jednu ze skupin elitní divize Ligy národů, když za sebou nechala Španělsko i Chorvatsko. „Z Anglie jsem nadšený, proti ní jsem ještě nikdy nehrál,“ přiznal Gebre Selassie. „Mají hodně mladých hráčů s velkou kvalitou. Jsou na tom velmi dobře rychlostně a technicky, vyrostla jim velmi silná generace,“ ví dobře reprezentační obránce.



Ani další soupeři nebudou podle něj lehcí. „Že další týmy, třeba Kosovo, nemají tak zvučné jméno, neznamená, že to bude snadný soupeř,“ odmítá podcenění celku z pátého výkonnostního koše. Vzápětí svůj názor podloží i názorným příkladem. „Milot Rašica sedí vedle mě shodou okolností v kabině. Neuvěřitelně rychlý kluk s dobrou střelou ze střední vzdálenosti, určitě nebezpečný hráč,“ varuje před týmovým spoluhráčem z Werderu Brémy.

Celkově ale hodnotí skupinu A pozitivně. „Je přijatelná. Anglie je favoritem, naším cílem bude hrát o druhé místo a postup ze skupiny, což je v tomhle složení reálné. Myslím, že s losem musíme být všichni spokojení,“ nestěžuje si.

„Pokud budeme pokračovat v tom, co jsme načali pod trenérem Šilhavým, tak by to mohlo dopadnout dobře,“ věří, že se čeští fotbaloví reprezentanti na mistrovství Evropy v roce 2020 podívají nejen jako diváci.