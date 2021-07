Zkušený forvard Milan Škoda přišel z tureckého Rizesporu do Mladé Boleslavi navýšit svůj kanonýrský účet, který aktuálně činí 113 ligových gólů, přibližně měsíc po předchozím odchodu svého mladšího bratra Michala, jenž přestoupil před začátkem letní přípravy z Mladé Boleslavi do Českých Budějovic.

„V každé řadě týmu pro nadcházející sezónu jsem si přál fotbalově i lidsky vyzrálou osobnost, proto k Marku Matějovskému v záloze a Marku Suchému v obraně jsme přivedli kanonýra Milana Škodu," odkryl strategii letní přestupové politiky prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek.

Pro Milana Škodu není dres Mladé Boleslavi úplnou novinkou, neboť se do něho v tomto létě oblékl po dlouhých šestnácti letech. Od letošního ledna pětatřicetiletý Milan Škoda je sice pražský rodák, který fotbalově vyrůstal v klubech ČAFC, Pragis Satalice a Bohemians, kde se prosadil do dospělého áčka, ale v roce 2005 chvíli hostovat v FK Mladá Boleslav. Vybavuje si, že jej tehdy v dorosteneckém družstvu trénoval Vladimír Sedláček, který v současnosti pracuje ve správě městského stadionu. „Hrál jsem stopera a travnaté plochy tu byly už tenkrát krásné, jako dnes."

Teprve po dvou letech působení v Bohemians jej trenér Zbyněk Busta postavil do útoku a tam zůstal pro příští léta kariéry. „V útoku hraji raději," přiznává Milan Škoda. Na začátku kalendářního roku 2012 přešel z Bohemians do Slavie, kam po ročním hostování definitivně přestoupil. Za soutěžní ročník 2014-15 jej Klub sportovních novinářů vyhlásil nejlepším útočníkem české ligy. V létě 2016 tuzemská média spekulovala o jeho odchodu do Číny, ale exotický transfer se neuskutečnil. V lednu 2020 přestoupil do tureckého Caykur Rizespor.

I když měl nabídky zahraničních klubů, vrátil se letos do Česka. „Už jsem neměl chuť zůstávat v zahraničí a jsem rád, že jsem nyní v Mladé Boleslavi, které jsem dal přednost před nabídkami z Turecka a Kypru. Jsem rád, že se Boleslav ozvala a dala mně šanci hrát opět v Česku," přiznal touhu po návratu Milan Škoda a na začátku července 2021 podepsal s FK Mladá Boleslav roční smlouvu s platností do 30. června 2022 s opcí na případné prodloužení spolupráce.

Milan Škoda ve shodě s příznivci mladoboleslavského fotbalu předpokládá, že úspěšně naváže na mladšího bratra Michala, jenž za mladoboleslavský tým kopal v předchozím ligovém ročníku, než v červnu přestoupil do Českých Budějovic. „Bratr tady odvedl dobrou práci, deseti góly pro mě nasadil laťku dost vysoko. Když tady hrál, tak jsem Boleslav sledoval hodně, proto vím, že se jí v poslední podzimní sezóně a na počátku letošního jara moc nedařilo, ale potom se zlepšila a šla v tabulce nahoru. Doufám, že v nastávající sezóně bude Boleslav jiná, než v té předchozí a že budeme hrát o vyšší příčky, případně o Evropu. Stále mám ambice něco dokázat, to znamená, co nejčastěji vyhrávat a pomáhat k tomu góly."

Milan Škoda v české lize dosud ve 302 utkáních dal 94 gólů a v turecké Süper Lig nastoupil do 46 utkání a dal 19 gólů. Se součtem 113 nastřílených gólů je členem prestižního Klubu ligových kanonýrů, kam se definitivně prostřílel jubilejní 100. trefou proměněním penalty za Rizespor na hřišti Antalyasporu v červnu 2020. Milan Škoda s SK Slavia Praha byl třikrát mistrem Česka (2016-17, 2018-19, 2019-20) a dvakrát vítězem českého poháru (2017-18, 2018-19). Za dospělou českou reprezentaci v devatenácti startech vsítil čtyři góly.