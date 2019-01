/ROZHOVOR/ Když přišel mezi novináře, usmál se, jako kdyby z něj naráz spadla všechna tíha světa. Přitom právě Tomáš Souček patřil při výhře 1:0 s Bordeaux k nejpevnějším pilířům Slavie – byl nebezpečný dopředu, jistý dozadu. Trenér Jindřich Trpišovský jej také po utkání náležitě ocenil: „Na to, že by tady Tomáš třeba v zimě už neměl být, radši ani nechci myslet.“

Třiadvacetiletého reprezentanta po úspěšném vstupu do letošního ročníku Evropské ligy nicméně těšil především výkon celého týmu. „Máme tři body s těžkým soupeřem. Přesně to jsme si doma přáli,“ radoval se v rozhovoru.

Vítězství vás asi do dalších bojů ve skupině hodně nakopne, že?

Určitě. Navíc jsem koukal, že zápas Kodaně s Petrohradem skončil remízou, takže výsledek je pro nás celkově super. Alespoň teď můžeme jet na Zenit s čistou hlavou.



Výhra přitom mohla být i vyšší.

To je pravda. První půle byla skvělá, dobře jsme drželi míč, v té druhé jsme pak chtěli dát ještě jeden gól, protože takhle to byly nervy až do konce. Strachovali jsme se, aby třeba soupeř neudeřil z brejku, měli jsme ale pevnou obranu. Ta nám pomohla opravdu výrazně.



Působili jste hodně jistě, byla vůbec z vaší strany před střetnutím nějaká nervozita?

Trošku ano, přece jen se jedná o Evropskou ligu. Jakmile jsme si ale dali první lehké balony, hned z nás všechno spadlo. Věděli jsme, že hrajeme dobře, to je pak vždycky jednodušší.

Byl jste překvapený z toho, jak lehce jste soupeře chvílemi přehrávali?

Bordeaux jsme si podrobně rozebrali na videu. Čekali jsme, že by nás mohli napadat zvenčí, ale oni spíše stáli. Z tolika prostoru jsme možná byli trochu překvapení, tím větší škoda je, že jsme nepřidali další branky, protože kombinace jsme měli super.



Příležitost jste měl i vy, té hlavičce upřímně mnoho nechybělo.

Miňo (Miroslav Stoch) mě našel krásně, já jsem jen naběhl do prostoru a snažil se míč trefit dolů. Gólman to ale chytil výborně. Škoda, kdyby to bylo 2:0, vypadalo by to ještě líp.



I vloni jste v Evropě začali výhrou 1:0, vzpomněli jste si na to před začátkem?

Tehdy se nějaké zápasy podařily, ale ono je celkově vždycky super, když se vyhraje. Pokud se do soutěže vstoupí třemi body, o to jednodušší je to pak v dalším průběhu. Výhra je známkou toho, že jdeme po správné cestě. Svůj styl hrajeme už delší dobu a je vidět, že funguje.

Za soupeře nastoupil i Jaroslav Plašil, stihli jste prohodit nějaké to slovo?

Samozřejmě, před zápasem i po něm jsme si něco řekli, jinak na to ale není moc času, takže spíš jen tak sportovně. Bylo vidět, že Jarda hru Bordeaux řídí, i na to jsme se však dobře připravili.



Je možná brzy, ale tušíte už, co čekat v Petrohradu?

Akorát víme, že jsou na tom celkově dobře a v Rusku jsou první. Na video jsme ale ještě nekoukali. Nejprve musíme zvládnout ligu a český pohár, pak se teprve budeme zabývat Zenitem.