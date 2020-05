Ronaldovo cvičení už tady bylo. Před časem přišel s výzvou, v níž předvedl cvik na posilování břišních svalů. Řada dalších sportovců se jej snažila marně překonat, podařilo se to ale až jihoafrické atletce Caster Semenyaové.

Tentokrát si portugalský fotbalista nepřichystal jeden, ale hned sedm cviků. „Jsem opravdu rád, že mohu spustit tenhle nový koncept posilovny,“ uvedl Ronaldo u příspěvku na svém facebookovém profilu, čímž možná naznačil, že touto sérií jeho tipy nekončí.

Zařadit cviky do svého tréninku teď může prakticky každý, kdo má chuť se hýbat. Co je na nich totiž výhodné, nepotřebujete k nim prakticky žádné pomůcky. Tak směle do toho.